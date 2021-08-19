В некоторых школах на переменах учителя общаются на русском с учениками и коллегами, – Креминь

Сейчас в Украине действует закон о функционировании государственного языка, поэтому теперь везде должны обслуживать на украинском языке. Однако Тарас Креминь рассказал, что в некоторых учебных заведениях на востоке и юге Украины на переменах до сих пор общаются на русском языке.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь в фейсбуке поздравил педагогов с началом августовских конференций к началу нового учебного года и рассказал о языковых проблемах в учебных заведениях.

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По его словам, языком обучения в учебных заведениях является государственный язык. Однако для ликвидации русскоязычного обучения прошло не так много времени, поэтому до сих пор в некоторых школах или вузах можно услышать русский.

В некоторых учебных заведениях с украинским языком обучения, особенно на востоке и юге Украины, образовательный процесс, в частности во внеурочное время, все еще может осуществляться на негосударственном языке,

– написал Креминь.

Об этом стало известно из жалоб и обращений, поступающих в адрес Секретариата Уполномоченного. Так, только за последние полгода к ним поступило свыше 2 тысяч сообщений о нарушении языкового закона, из них 80 обращений касались сферы образования:

Есть факты, что учителя общаются с учениками на государственном языке , а на переменах или внешкольных занятиях, педсоветах или родительских собраниях говорят на русском языке.

, а на переменах или внешкольных занятиях, педсоветах или родительских собраниях говорят на русском языке. Кроме того, поступили обращения относительно общения на русском языке во время обучения в Одессе, Черкассах, Киеве, Харькове, Херсоне.

"Мы продолжаем фиксировать нарушения языкового законодательства преподавателями и профессорами различных национальных университетов, которые в своих публичных выступлениях игнорируют государственный язык", – заявил Креминь.

Уполномоченный по защите государственного языка убежден, что для популяризации и лучшего знания истории становления родного языка в учебных заведениях должны быть созданы музеи украинского языка. Они уже разработали Концепцию будущего такого музея.

Было бы хорошо, чтобы такие выставочные экспозиции смогли заработать как в вузах, так и в школах. Тогда каждый ребенок еще со школьной парты имел бы возможность узнать, как зарождался украинский язык и какой путь запретов ему пришлось преодолеть,

– добавил Креминь.

Он также отметил, что из-за отсутствия обучения на украинском языке в отдельных районах Донбасса, а также в Крыму – это весомое препятствие для поступления в украинские вузы.

К слову, опросы показывают, что около трети украинцев дома разговаривают только на украинском языке. Чуточку меньше общаются и на украинском, и на русском. А исключительно на русском говорят дома лишь 11% украинцев. Детали – читайте в статье.

Текст публикации Тараса Креминя:

Поздравляю коллег-педагогов со стартом традиционных августовских конференций, которые являются предвестниками начала нового учебного года. Сегодня образование, как фундамент созидания личности, играет важную роль в укреплении статуса украинского языка как государственного.

Для образовательных реформ знаковыми стали законы, которые были приняты в течение 2017 – 2020 годов. Среди них – Закон "Об образовании", Закон "О профессиональном прыдвысшем образовании", Закон "О полном общем среднем образовании", а также Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в котором 21 статьей определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Как один из соавторов всех этих документов, хочу отметить, что именно они усилили роль украинского языка как государственного в одной из самых главных сфер общественной жизни — в сфере образования.

Однако для ликвидации последних "пароксизмов" русскоязычного обучения прошло не так много времени. И сегодня в некоторых учебных заведениях с украинским языком обучения, особенно на Востоке и Юге Украины, образовательный процесс, в том числе во внеурочное время, все еще может осуществляться на негосударственном языке. Об этом свидетельствуют те жалобы и обращения, которые поступают в адрес секретариата Уполномоченного.

За последние полгода в Секретариат поступило 2 126 сообщений о нарушении языкового закона, из них 80 обращений, а это 3,8%, касались сферы образования и науки. В частности, поступили обращения о применении негосударственного языка в образовательном процессе в Одессе, Черкассах, Киеве, Харькове, Херсоне. Мы продолжаем фиксировать довольно резонансные факты нарушения языкового законодательства преподавателями и профессорами разных национальных университетов, которые в своих публичных выступлениях игнорируют государственный язык.

Кроме того, имеют место факты, когда во время учебно-воспитательного процесса учителя, педагогические работники общаются с учениками на государственном языке, а на переменах, внешкольных занятиях, во время заседаний педагогических советов, проведения родительских собраний пользуются негосударственным языком. Надеюсь, что эта тенденция будет уменьшаться, и учителя почувствуют свою ответственность за утверждение украинского языка как государственного.

Убежден, что для более широкой популяризации и лучшего знания истории становления родного языка в учебных заведениях должны быть созданы музеи украинского языка. Мы вместе с Академией педагогических наук Украины разработали Концепцию будущего такого музея. Было бы хорошо, чтобы такие выставочные экспозиции смогли заработать как в учреждениях высшего образования, так и на школьном уровне. Тогда каждый ребенок еще со школьной парты имел бы возможность узнать, как зарождался украинский язык и какой путь запретов и притеснений ему пришлось преодолеть, чтобы наконец утвердиться в статусе государственного.