Министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что за последние 5 дней на 18% увеличилось количество вакцинированных педагогов первой дозой во Львовской области и на почти 14 % – в Днепропетровской.

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Полный цикл прививки получили:

Луганская область – почти 68% учителей;

Черкасская область – 64% учителей;

Полтавская область – более 62 % учителей ;

Киев – более 62 % учителей;

Сумская область – почти 60% учителей.

Где вакцинировали меньше всего учителей? По словам Шкарлета, ощутимого прогресса в показателях вакцинации пока не демонстрируют Херсонская, Запорожская и Одесская области.

Данные статистики в очередной раз свидетельствуют, что успехи вакцинальной кампании среди педагогов напрямую зависят от эффективности работы органов местной власти. Вакцина – есть,

– подчеркнул министр образования.

Глава МОН обратился с просьбой к руководителям школ, департаментов образования и науки ОГА, местных органов управления образованием не медлить и принимать все возможные меры для улучшения ситуации по вакцинации педагогов.

А педагогов Шкарлет попросил брать пример со своих коллег, которые выбирают минимизацию рисков и ответственно относятся не только к своему здоровью, но и заботятся о безопасности образовательного процесса.

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К слову, в Минздраве заявили, что работники образования должны обязательно прививаться против COVID-19 для работы в школах, вузах или садах. Если же педагоги откажутся вакцинироваться – их отстранят от работы на время карантина без сохранения зарплаты. Детали – читайте здесь.

Отметим, что правительство приняло, что в желтой зоне карантина школы могут работать в офлайн-режиме при условии наличия не менее чем у 80% сотрудников одного из документов: