Родители пожаловались министру образования Сергею Шкарлету, что некоторые учителя вместо того, чтобы проводить полноценные онлайн-уроки, просто присылают школьникам задания в вайбер. Он на это ответил, что школы самостоятельно организуют обучение для учеников.

По словам министра образования, в период пандемии могут быть предложены различные подходы по организации образовательного процесса. Об этом он сказал во время брифинга "100 дней работы в должности Министра образования и науки".

К теме В Украине могут изменить формат проведения ВНО, но его не отменят, – Шкарлет

Шкарлет прокомментировал жалобы родителей на то, что не все учителя проводят полноценные онлайн-занятия. Ему рассказали, что педагоги присылают в вайбер номера страниц учебников, чтобы ученики обработали их самостоятельно.

Школы могут самостоятельно выбирать, в каком формате организовывать образовательный процесс в условиях карантина, ведь учреждения наделены автономией,

– ответил министр.

Глава МОН отметил, что согласно закону, учебные заведения наделены автономией – то есть, они самостоятельны, независимы и ответственны в принятии решений по образовательным, организационным, финансовым, кадровым и другим вопросам.

Министр также отметил, что для учеников, которые не могут принять участие в синхронном режиме взаимодействия (онлайн-уроки) по уважительным причинам, школа может обеспечить использование других средств коммуникации: телефонной, почтовой связи и тому подобное.

Он убеждает, что школы должны обеспечить регулярные отслеживания результатов обучения учащихся, а также оказывать им поддержку в образовательном процессе.

Кроме дистанционной формы, когда участники взаимодействуют с помощью современных цифровых технологий, может быть очная, смешанная или другая форма обучения, сочетающая дистанционное и очное обучение и предусматривает применение технологий онлайн-обучения на очной форме,

– заявил Шкарлет.

К слову, в регионах красной зоны ученикам 5 – 11 классов запрещается посещение школ, поэтому они переходят на дистанционное обучение. Ученики 1 – 4 классов могут учиться очно. Также ученикам запрещено посещать школы, если на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 находится более 50% детей и работников.

В то же время Министерство образования и науки рекомендует отправлять на дистанционное обучение и учеников 5 – 11 классов в школах, расположенных в областях оранжевой и желтой эпидемической зоны.