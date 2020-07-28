Есть такие ситуации, когда репетиторы ежегодно сдают тесты ВНО на высокие баллы. Поэтому репетиторы хвастают максимальными баллами на тестированиях и предлагают свои услуги. Однако таким образом на самом деле они забирают баллы у других учеников, так как система определения лидеров тестирования является рейтинговой.

Об этом на своей фейсбук-странице написал директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

Между тем Около 15% абитуриентов не сдали ВНО по истории, еще почти 10% – по украинскому языку и литературе

По его словам, об этом свидетельствует анализ результатов участников ВНО, которые получили 200 баллов.

Среди лиц, получивших 200 баллов, есть достаточно большое количество выпускников прошлых лет. Мы проанализировали их данные. Оказывается, что некоторые из них выбрали для сдачи ВНО один предмет, возраст – за 30. Более того – кое-кто сдает ВНО ежегодно последние 4 года,

– отметил Сидоренко.

Он также сообщил, что на одном из сайтов по онлайн подготовке к ВНО в Полтавской области, "все эти 200-бальницы предлагают свои услуги и указывают, что они сдали нынешнее ВНО на 200!".

Директор Харьковского РЦОКО отмечает: чтобы доказать свой профессионализм, не стоит тратить средства налогоплательщиков. Ведь тестирование проводят за счет бюджета. И самое важное – такие "успешные репетиторы" забирают высокие баллы у учеников.

Ученики должны знать, что некоторые их репетиторы забирают у них баллы. Очень хочется лишить репетиторов смысла щеголять сертификатами и соревноваться со своими учениками,

– подчеркнул Сидоренко.

Пороговые баллы ВНО в этом году

Недавно экспертная комиссия определила минимальное количество тестовых баллов ВНО, с которыми можно поступать в университеты. Кроме того, после их определения стало понятно, сколько абитуриентов в этом году не справились с заданиями.