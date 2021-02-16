В Верховной Раде приняли некоторые изменения в закон об образовании в части, где речь идет о недвижимом имуществе учебных заведений. Если законопроект окончательно примут, можно будет приватизировать отдельные помещения учебных заведений.

Верховная Рада на заседании в первом чтении приняла законопроект № 4486. Для того, чтобы изменения окончательно начали действовать, депутаты должны принять его во втором чтении и в целом.

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Законопроект предлагает одну часть документа дополнить новыми абзацами:

В случае приостановления использования недвижимого имущества (или его части) в образовательном процессе учреждение обязано информировать орган управления о таком решении, а также каждые полгода предоставлять информацию относительно наличия и предложения дальнейшего использования такого имущества,

– говорится в документе.

Однако, если имущество (кроме земельных участков) государственного или коммунального заведения более трех лет не используется в образовательном процессе, и дальнейшее его использование не планируется или невозможно, то его могут включить в перечень объектов, подлежащих приватизации.

Однако здесь есть одно условие – все поступления от приватизации такого имущества используются исключительно на образовательные нужды.

К слову, еще в 2018 году Рада приняла закон по обеспечению образовательного процесса надлежащими условиями для работы и получения образования. Так, тогда депутаты запретили приватизацию отдельных помещений учреждений образования.