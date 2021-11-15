Он отметил, что во время третьей, нынешней, волны пандемии в Украине власти негласно договорились с педагогами, что при условии 100% вакцинации – будут работать детские сады, школы и другие учебные заведения.

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Также в Украине действует постановление правительства, которое разрешает работать учебным заведениям даже в красных зонах. "Но в последнее время местные комиссии ТЭБ и ЧС переводят школы на дистанционное обучение независимо от уровня вакцинации", – подчеркнул Бабак.

По его словам, поэтому даже при 100% вакцинации работников дети не ходят в школу.

Считаю это недопустимым и призываю местные органы власти разрешить работу всем учебным заведениям. Не отнимайте у детей будущее, у родителей – нервы и усилия, а у страны – экономику,

– написал Бабак.

К слову, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что учебные заведения должны перейти на очную форму обучения. По его словам, невакцинированных педагогов отстранили, поэтому в учебных заведениях уже должно быть 100% вакцинированных работников.

Текст публикации Сергея Бабака:

Во время первой волны пандемии и локдауна вся страна узнала, что такое дистанционное образование, а также поняла, что для учеников 1 – 4 классов дистанционное образование неэффективно.

Более того, оно вредит экономике страны, потому что по меньшей мере один из родителей должен оставаться дома для ухода за детьми вместо того, чтобы работать для обеспечения достойной жизни своей семьи.

Во время второй волны пандемии мы сделали выводы и позволили работать детским садам и начальной школе даже в красных зонах. Вакцин еще почти не было.

Во время третьей, нынешней волны пандемии в Украине мы негласно договорились с педагогами, что при условии 100% вакцинации – будут работать детские сады, школы и другие учебные заведения.

С того момента действует Постановление КМУ, позволяющее работать учебным заведениям даже в красных зонах! Но в последнее время местные комиссии ТЭБ и ЧС (имеют такое право) принимают решение о переводе на дистанционную форму обучения учебные заведения независимо от уровня вакцинации.

В результате даже при 100% вакцинации дети не будут ходить в школу. Считаю это недопустимым и призываю местные органы власти разрешить работать всем учебным заведениям, в первую очередь заведениям дошкольного образования и начальной школе, при условии 100% вакцинации – работать в очном режиме, как это и предусмотрено Постановлением КМУ! Не отнимайте у детей будущее, у родителей – нервы и усилия, а у страны – экономику!