Уже вторую неделю продолжается обсуждение проекта типовой образовательной программы для 5 – 9 классов. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев уверяет, что этот документ является неприемлемым и его нужно коренным образом переработать.

Источник: Сергей Горбачев в фейсбуке

Образовательный омбудсмен тщательно изучил этот документ и подготовил предложения в письме в Министерство образования и науки. Горбачев уверяет, на обсуждение выделили недостаточно времени для качественной проработки этого документа.

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Недостатки проекта типичной образовательной программы для 5-9 классов

По его словам, проект типовой образовательной программы для учащихся 5 – 9 классов содержит положения, которые существенно нарушают права учеников, а именно:

совершенно недопустимо резкое увеличение учебной нагрузки учащихся, которое авторы документа предлагают установить для детей и подростков 10-15 лет (с учетом домашних заданий).

Он уверяет, что предлагают гораздо больше времени, чем установленная действующим законодательством 40-часовая рабочая неделя для взрослого человека.

неприемлемо фактическое "закрепощение" школы из-за практически полного отсутствия в проекте часов для углубленного изучения отдельных предметов( курсов), а это уничтожает академическую автономию школы, не давая возможности формировать гибкую образовательную программу.

Добавим, что также в типичной образовательной программе для 5 – 9 классов МОН предлагает сделать обязательным такой предмет как "основы христианской этики". Этот пункт вызвал много дискуссий.

Сейчас преподавание курсов морально-духовного направления осуществляется только в 34% школ Украины (их изучает 13% учеников). При этом, ежегодно количество соответствующих школ и учеников сокращается.

Что предлагает образовательный омбудсмен

Поэтому Сергей Горбачев предложил Минобразования принять такие решения:

Не выносить проект типовой образовательной программы для 5 – 9 классов на дальнейшее утверждение.

Продлить срок общественного обсуждения до 26 февраля 2021 года.

Обобщить и обнародовать на сайте МОН предложения, которые были внесены участниками общественного обсуждения.

Впоследствии проработать внесенные предложения и обнародовать аргументированные ответы на них.

Что предусматривает проект учебной программы для 5 – 9 классов

Для начала стоит отметить, что в проекте представлены два варианта типовых учебных планов:

для школ с обучением на украинском языке;

для школ, в которых есть классы с обучением на языке коренного народа или национального меньшинства вместе с государственным языком.

Количество часов такое же, как и было раньше. Но школы могут самостоятельно определять количество учебных часов на изучение каждого предмета в пределах заданного учебным планом диапазона (минимальное и максимальное количество учебных часов). В частности, в новом проекте МОН увеличено количество часов на изучение украинского языка, иностранного языка, математики, информатики, предметов естественной образовательной отрасли.

Дополнительные часы для изучения некоторых предметов, курсов по выбору школа распределяет самостоятельно. В то же время предметы и курсы, на которые выделяется 0,5 часа в неделю, рекомендуется изучать в течение одного семестра.