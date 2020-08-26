Несколько месяцев школьники находились на вынужденном карантине, поэтому они привыкли к домашнему темпу и ритму жизни, у них появились новые привычки. Но уже с 1 сентября при благоприятной ситуации в Украине дети пойдут в школу. Как же детям вернуться к привычной школьной жизни?

Бесспорно детям старшего возраста, которые уже ходили в школу, проще адаптироваться к новому учебному году. Но, по словам экспертов, в любом случае первая неделя для всех школьников будет неким периодом "раскачки", передает издание 4mama.

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В частности, детям надо время, чтобы вернуться к режиму дня в школе, восстановить в памяти правила и требования школы, а также вспомнить забытые знания.

Как помочь ребенку адаптироваться к школе

Новый режим

После летних каникул ребенку нужно немного времени, чтобы "войти" в режим. Поэтому за несколько дней до школы стоит вкладывать ребенка спать пораньше.

И приучайте ребенка к школьной дисциплине. В частности, в течение недели до школы старайтесь, чтобы ребенок ложился спать на 10-15 минут раньше, около 21-22 часов вечера (в зависимости от возраста ребенка). Вставать тоже надо на 10-15 минут раньше, лучше просыпаться в 7:00.

График приема пищи

Завтрак должен быть примерно через 40 минут после пробуждения. Обед – примерно в то же время, когда ребенок будет обедать, посещая школу, а ужин – максимально за 2 часа до сна.



Научите ребенка просыпаться в 7 утра и сразу завтракать / Фото newsdaily

Поменьше событий

Даже если сначала школьникам будут задавать мало домашних заданий, в первую неделю-две лучше отказаться от походов в гости, вечеринок, кино в будние дни.

Если родители планируют отдать ребенка на кружки и дополнительные занятия, то это также не следует делать сразу в первую неделю. Только умеренность поможет скорее привыкнуть к ритму обучения и нагрузок.

Планирование

Помогите ребенку начать планировать и организовывать свой день или неделю, рассчитывать время. Можно отмечать выполненные задания в дневниках или использовать мобильные приложения (Goal Meter, Time Tree, Momento, Grid Diary, Trellо, ResgueTime, Антилентяй т.д.). Потренируйтесь до 1 сентября, чтобы это стало удобным помощником в учебе.

Внимание к психологическому состоянию школьника

Каждому ребенку понадобится время, чтобы привыкнуть ко всем требованиям и правилам школы в связи с пандемией, поэтому здесь важна поддержка мамы и папы, учителей и одноклассников.

Также в период адаптации может расти конфликтность из-за перевозбуждения и эмоциональной напряженности, поэтому если замечаете, что ребенок стал нервным, замкнутым не хочет идти в школу, откровенно с ним поговорите.

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Повторите правила поведения в период пандемии

Расскажите малышу о необходимости пользования маской, антисептиками, мыть руки после улицы и перед приемом пищи и тому подобное.

И обязательно обеспечьте ребенка запасным антисептиком и маской. Ведь ребенок должен чувствовать себя безопасно и уверенно.



Рекомендации Минздрава по обучению / Инфографика 24 канала

Отпразднуйте первый день ребенка в школе

Такое празднование поможет создать позитивный настрой ребенку и восприятия начала учебного года, а также придаст оптимизма.

В период карантина лучше устроить совместное празднование в семейном кругу. Это даст ощущение объединенности, поддержки со стороны близких, важности ее переживаний и потребностей.

Что делать, если ребенок волнуется из-за возвращения в школу

Помогите ребенку слушать сигналы собственного тела. Потренируйтесь начинать любую работу по принятию удобного положения тела. Это поможет найти внутреннюю опору, устойчивость и улучшит концентрацию внимания ребенка.

Если ребенок волнуется – успокойте его и поддержите. Скажите, что вы будете рядом. И главное – не забывайте обнимать ребенка и давать ему чувство защиты и силы.