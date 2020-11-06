Интересные игры, которые помогут ученикам выучить английский язык в школе
Ребенка побуждает изучать любой предмет именно мотивация, в частности это важно и для английского языка в школе. Поэтому ученикам стоит рассказывать о путешествиях по странам, образовании за рубежом, мультиках на языке оригинала и тому подобное.
Детей нужно заинтересовать в изучении английского языка, ведь этот язык сейчас очень популярен и важен в жизни. Так, издание "На урок" поделилось советами и играми для учащихся.
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Как мотивировать детей изучать английский
- Поощряйте и привлекайте к деятельности
Да, ребенок будет видеть, что он – важный и вносит вклад в командную работу. Это подпитает конкуренцию, ведь никто из учеников не захочет отставать от сверстников.
- Стимулируйте
Рассказывайте ребенку, почему английский важен. В частности, о профессиональных возможностях или путешествиях для тех, кто знает иностранный язык.
- Давайте домашние задания рационально
Ведь благодаря этому ребенок будет все повторять дома и закреплять важные знания. Однако важно, чтобы ребенок не перегружался этим и постепенно изучал иностранный.
- Показывайте собственный энтузиазм и будьте креативными
Для того, чтобы мотивировать ребенка, учителя должны показать, что иностранная культура отличается от украинской, имеет много нового и интересного.
Уроки английского в школе / Фото fdu
Интересные игры для изучения английского языка
- Сумочка с карточками
Поместите в магическую сумку карточки с определенными предметами (на них может быть нарисовано яблоко, ручка, портфель, деньги, футболка и тому подобное). На уроке можно вынимать по очереди карточки и говорить, чтобы дети называли их на английском.
- Слова-мухи
Или можно заранее подготовить флеш-карточки со словами с темами и развесить их на школьной доске. Впоследствии следует вызвать 2-3 школьников к доске и дать каждому обычную мухобойку. Ученики должны "бить" по соответствующим карточкам, когда Учитель называет слова на иностранном языке.
И обязательно используйте гаджеты с пользой. К примеру, можно использовать электронные приложения и онлайн-сервисы.
- The right action
Это замечательная игра для физкультминутки. Так, учитель должен называть глагол на иностранном языке, а школьники должны выполнить указание. (к примеру, run – бежать).
Тех можно сделать другую игру, когда учитель называет иностранное слово и его перевод. Если перевод правильный, то ученики остаются стоять у парты, если неправильный – садятся.
- Snowball
Задача для класса – выдумать интересную историю. Поочередно ученики говорят предложения. Цель каждого следующего докладчика – продолжить историю, повторив все предыдущие предложения.
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