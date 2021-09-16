Не жаловалась на здоровье: подробности смерти школьницы после урока физкультуры в Полтаве
Источник:"Суспільне"
В Полтаве 15 сентября скоропостижно скончалась 10-летняя школьница. Ей стало плохо после урока физкультуры. Девочка никогда не жаловалась на здоровье и не занималась в спецгруппе.
Дело расследуют как умышленное убийство. Об этом рассказала директор Полтавского лицея № 33, где училась девочка, Наталья Кикоть
Важно Упала в обморок на уроке физкультуры: школьница скоропостижно скончалась в Полтаве
Около 16:00 у 5-В класса был урок физкультуры. Когда на занятии отрабатывали темы футбола, девочка упала в обморок.
Учитель физкультуры оказывал первую помощь
Валерий Белоха, учитель физкультуры лицея, рассказал, что визуальный осмотр ребенка ничего не дал. Тогда вызвали медика и сказали классному руководителю.
Параллельно я начал отрабатывать элементы искусственного дыхания и непрямого массажа,
– сказал Учитель.
Учитель физкультуры / Фото "Суспільне"
У ребенка была клиническая смерть
После ребенка забрала "скорая". Медики городской детской больницы пытались реанимировать ребенка почти час. У школьницы была клиническая смерть. Исполняющая обязанности директора заведения Елена Ананевич подчеркнула, что врачи делали все возможное, но, к сожалению, зафиксировали биологическую смерть.
Школьница не жаловалась на здоровье
Директор лицея подчеркнула, что жалоб на самочувствие от ребенка не было. Девочка занималась в основной группе по физкультуре. Родители приносили в школу соответствующую справку. Раньше, в 3 и 4 классах, у ребенка тоже была основная группа.
"В справке указано, что они по 31.08 проходили там что-то у эндокринолога, но таких, чтобы жалоб серьезных у нее не было", – заметила Кикоть.
Спортивная площадка в лицее / Фото "Суспільне"
Устанавливают причину смерти
Следователи осуществляют досудебное расследование. Тело ребенка направили на экспертизы для установления причины смерти.
Известно, что девочка была из многодетной семьи. Ее брат учится в 9 классе.
Прощание со школьницей запланировано на 17 сентября.
Лицей, где училась девочка /Фото "Суспільне"