Не жаловалась на здоровье: подробности смерти школьницы после урока физкультуры в Полтаве

В Полтаве 15 сентября скоропостижно скончалась 10-летняя школьница. Ей стало плохо после урока физкультуры. Девочка никогда не жаловалась на здоровье и не занималась в спецгруппе.

Дело расследуют как умышленное убийство. Об этом рассказала директор Полтавского лицея № 33, где училась девочка, Наталья Кикоть

Важно Упала в обморок на уроке физкультуры: школьница скоропостижно скончалась в Полтаве

Около 16:00 у 5-В класса был урок физкультуры. Когда на занятии отрабатывали темы футбола, девочка упала в обморок.

Учитель физкультуры оказывал первую помощь

Валерий Белоха, учитель физкультуры лицея, рассказал, что визуальный осмотр ребенка ничего не дал. Тогда вызвали медика и сказали классному руководителю.

Параллельно я начал отрабатывать элементы искусственного дыхания и непрямого массажа,

– сказал Учитель.



Учитель физкультуры / Фото "Суспільне" У ребенка была клиническая смерть После ребенка забрала "скорая". Медики городской детской больницы пытались реанимировать ребенка почти час. У школьницы была клиническая смерть. Исполняющая обязанности директора заведения Елена Ананевич подчеркнула, что врачи делали все возможное, но, к сожалению, зафиксировали биологическую смерть. Школьница не жаловалась на здоровье Директор лицея подчеркнула, что жалоб на самочувствие от ребенка не было. Девочка занималась в основной группе по физкультуре. Родители приносили в школу соответствующую справку. Раньше, в 3 и 4 классах, у ребенка тоже была основная группа. "В справке указано, что они по 31.08 проходили там что-то у эндокринолога, но таких, чтобы жалоб серьезных у нее не было", – заметила Кикоть.



Спортивная площадка в лицее / Фото "Суспільне"

Устанавливают причину смерти

Следователи осуществляют досудебное расследование. Тело ребенка направили на экспертизы для установления причины смерти.

Известно, что девочка была из многодетной семьи. Ее брат учится в 9 классе.

Прощание со школьницей запланировано на 17 сентября.



Лицей, где училась девочка /Фото "Суспільне"