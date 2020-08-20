Для абитуриентов с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отменили ВНО для поступления в украинские вузы. Также они могут поступать на основе льгот. .Но не отнимают ли они места у других абитуриентов?

На пресс-конференции "Образование для временно оккупированных территорий" экспертов попросили ответить на вопрос, увеличилось ли количество льготных мест для поступающих из ОРДЛО или их просто забрали у других льготных категорий, передает 24 канал.

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Руководитель главного управления высшего образования МОН Светлана Кретович заверила, что количество бюджетных мест для абитуриентов с оккупированных территорий увеличилась. По ее словам, это специальная квота-2, которая определяет 20 или 10% от максимально возможного объема государственных мест.

Никто ни у кого ничего не отнимает. После 20 августа эти места идут в общий конкурс, и затем их будут добавлять лишь в пределах указанной квоты. У нас есть договоренность с Министерством экономического развития,

– добавила она.

По словам Кретович, на сегодня эта виртуальная квота для поступающих из ОРДЛО составляет почти 13 тысяч мест. В пределах каждого учебного заведения количество бюджетных мест для поступающих можно посмотреть на сайте заведения.

Добавим, что ранее председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак уверял, что поступающие с оккупированных территорий во время льготного поступления конкурируют только между собой, а не с другими абитуриентами из Украины.