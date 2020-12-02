"Приватбанк" до 1 декабря должен был вернуть деньги всем участникам за отмененное пробное ВНО в 2020 году. Однако, средства выплатили более 171 тысяче украинцев, а это 78,2% от общего количества участников.

Сумма возвращенных средств составляет почти 42 миллиона гривен, что составляет 79,9 % от общей суммы, выделяемой из фонда, сообщает сайт Украинского центра оценивания качества образования.

Важно Общие расходы на образование в проекте Госбюджета-2021 составляют 6,6% от ВВП, – Шкарлет

Известно, что остальные средства, которые не вернули участникам, а это более 10 миллионов гривен, "Приватбанк" вернет в государственный бюджет.

Почему не всем участникам пробного ВНО вернули деньги? В УЦОКО отметили, что более 20% участников не скорректировали свои данные в личных кабинетах или не открыли счета в банке. Потерянные средства вернуть уже нельзя.

Ведь для получения средств, которые они потратили на пробное ВНО, участники должны иметь карточку в "Приватбанке" и проверить актуальность информации, указанной во время регистрации. При необходимости участники могли изменить номер телефона на сервисе определения результатов до 30 ноября включительно.

Что известно о возврате средств за пробное ВНО?

Правительство отменило проведение пробного ВНО в 2020 году и приняло постановление о возврате средств участникам, уплатившим за это деньги. Для этого из Фонда борьбы с COVID-19 выделили более 52 миллионов гривен.

А все потому, что в этом году из-за ухудшения эпидемиологической ситуации участники прошли пробное ВНО дома. 15 июня состоялось тестирование по украинскому языку и литературе, а 17 июня – по всем другим предметам.

Сколько абитуриенты заплатили за пробное ВНО? Цена пробного ВНО в 2020 году была от 138 до 150 гривен, в зависимости от региона участника, который на него зарегистрировался. В стоимость входили услуги по разработке тестовых заданий, макетированию, тиражированию и отправке тестовых тетрадей. Всего участники пробного ВНО оплатили государству 53 миллиона гривен.