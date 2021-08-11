Не все учителя смогут к 1 сентября получить ноутбуки, – Фиданян

Учителей пообещали до 1 сентября обеспечить ноутбуками. Однако выяснилось, что часть субвенции поступит позже, поэтому педагоги не смогут вовремя получить технику.

Директор Департамента образования и науки Елена Фиданян рассказала, что из-за внесенных правительством изменений в постановление часть школ получат средства на приобретение ноутбуков только к концу года.

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По ее словам, согласно изменениям, основная сумма выделенных средств "стоит" на ноябрь – декабрь. Итак, до 1 сентября ноутбуков для учителей не будет.

Очевидно, для этих двух министерств неважно, что учебный год начинается 1 сентября... Но они вместе уже нашли виновных – местная власть. А возможно Минфин знает, что до 1 января карантина и дистанционки не будет? Тогда они правильно оставили средства на конец года,

– написала Фиданян.

Добавим, что на сайте Минцифры указано, что по состоянию на 10 августа, объявлены торги на более чем 21 тысячу ноутбуков из обещанных 60 тысяч.

После публикации Фиданян, заместитель министра финансов Роман Ермоличев прислал в МОН сообщение о том, что Минфин готов ускорить выделение средств по этой бюджетной программе.

В комментарии LIGA.Life Фиданян подчеркнула, что такая ситуация унижает достоинство управленцев системы образования. "Потому что все много рассказали, отчитались, что будут компьютеры... Но сейчас на это нет средств. Это также настраивает против людей, которые являются управленцами", – считает она.

По ее словам, в таких случаях люди думают, что ленивые чиновники опять что-то сделали несвоевременно. Так же подумают и учителя.

Но это не вся история. Думаю, многие в маленьких городах и поселках не знают, что приобретенные ноутбуки будут распределять только между школами с определенным количеством учеников. Так, если школа расположена в маленьком городке или селе и не соответствует этому параметру, она не подпадает под программу,

– отметила Фиданян.

Она уверяет, что из-за этого огромный процент сельских школ не получат ни одного компьютера, так как не проходят по параметрам под госсубвенцию. "Это несправедливо. Из 14 500 школ у нас 60% размещены в сельской местности", – добавляет педагог.

Елена Фиданян говорит, что нужно, чтобы власть честно сказала: "В этом году вводим такой проект. Но не все учителя смогут получить ноутбуки до 1 сентября, потому что есть процедуры. Община, вы получите технику со временем".

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К слову, в 2021 году введена новая субвенция для реагирования на COVID-19. Она составляет 1 миллиард гривен. Частично эти деньги пойдут на приобретение масок, респираторов, перчаток, дезинфекторов, термометров и тому подобное. На это направлено 20 миллионов.

Но подавляющее большинство средств (980 миллионов) потратят на приобретение ноутбуков для учителей, чтобы организовать качественное дистанционное обучение. Так, МОН вместе с Минцифры планируют в этом году обеспечить ноутбуками почти 61 тысячу педагогов.