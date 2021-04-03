В университете Пенсильвании создали отдельную организацию, которая занимается повышением уровня финансовой грамоты студентов первых курсов. 5 наставников обучают молодежь управлять деньгами.

Финансовые послы также являются студентами Пенсильванского университета. Для своей деятельности они используют ряд онлайн-ресурсов, в том числе ведут несколько групп в социальных сетях, где отвечают на вопросы своих младших коллег о деньгах.

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Что известно об инициативе

Инициатор создания организации Линдси Бурчам является менеджером проекта финансового благополучия студентов Пенсильванского университета.

Она сама была студенткой вуза, и переживала довольно сложные финансовые ситуации во время своего обучения.

Хотя работники нашего университета имеют богатый финансовый опыт, на должности наставников мы решили выбрать 5 студентов старших курсов. По моему мнению, молодежь гораздо лучше воспринимает информацию от людей их же возраста,

– рассказывает Бурчам.

Университет платит деньги послам за их деятельность, а всего каждый наставник работает около 10 часов в неделю.

Чем занимаются послы

Финансовые тренеры создают контент для социальных сетей, занимаются рассылкой информационных писем о различных инвестиционных и предпринимательских возможностях, грантах, стипендиях и научных проектах в университете.

В этом месяце команда послов планирует провести четырехнедельный финансовый фитнес-челлендж, а также запускает курс "Финансируй в будущее" на платформе Canvas.

Главной целью организации является развитие финансовой грамотности молодых студентов. Часто послы делятся собственным опытом о том, как правильно управлять средствами, если бюджет студента очень ограничен.

Пора уже ломать стереотип, что студенты – это обязательно бедные и финансово неграмотные люди. Надеюсь, наша инициатива этому поспособствует,

– добавляет инициатор создания организации Линдси Бурчам.