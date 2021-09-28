Не везде обязательно: в каких странах Европы и США учителей заставляют вакцинироваться

Правительство поддержало предложение Минздрава об обязательной вакцинации для педагогов. Это вызвало неоднозначную реакцию среди учителей – кто-то поддерживает, кто-то настроен против, а кого-то смущает наличие принуждения. Заставляют ли учителей вакцинироваться против COVID-19 в странах Европы и США – читайте в статье.

Из 149 стран лишь в 17 учителя относятся к категории людей, которые в первую очередь должны получить вакцину. Еще в 20 странах педагоги относятся ко второй по приоритетности группе. А 56 стран вообще не внесли работников школ в приоритетные группы.

К теме Педагогов будут отстранять от работы, если они откажутся от вакцинации против COVID-19

На днях Европейский суд по правам человека подтвердил, что обязательная вакцинация является законной и не противоречит Конвенции о защите прав человека.

Поэтому МОЗ Украины включило педагогов в перечень профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Если же учителя откажутся или избежат прививки – их будут отстранять от работы.

Как в других странах вакцинируют учителей

Италия

За все время пандемии в Италии зафиксировали более 4,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. В начале итальянцы долгое время были на строгом карантине.

Сейчас правительство страны вводит обязательную вакцинацию для работников общественного и частного секторов – а это почти 18 миллионов человек. Зеленые паспорта вакцинации (green pass) являются обязательными и для работников школ.

Поэтому чтобы попасть на работу, нужно будет показать удостоверение вакцинации, отрицательный тест на COVID-19 или справку о выздоровлении от болезни. В августе 2021 года 60% населения в Италии уже было вакцинировано.

США

В США учителя относятся ко второй приоритетной группе для получения вакцины. Кроме того, в некоторых штатах (например Нью-Йорк, Орегон, Вашингтон) вакцинация для работников школ является обязательной.

В других штатах учителя могут на выбор вакцинироваться или регулярно сдавать тесты на COVID, а в некоторых наоборот – округи вообще не могут заставлять учителей вакцинироваться.

Президент Джо Байден призывает сделать вакцинацию для учителей обязательной. По его словам, это необходимо для того, чтобы дети безопасно могли вернуться в школы. Сейчас 87% учителей по всей стране уже получили прививки.

Франция

В стране введена обязательная вакцинация для медиков, спасателей, пожарных, социальных работников в больницах и домах престарелых. Работники школы не входят в этот список.

Однако известно, что 78% учителей уже получили две дозы вакцины. Обучение происходит в обычном режиме с соблюдением социальной дистанции.

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Если в каком-то из начальных классов ребенок заболеет коронавирусом, весь класс отправляют на дистанционное обучение. В старшей и средней школе все решает статус вакцинации: вакцинированные ученики переходят на обучение из дома, а вакцинированные продолжают посещать школу.

Великобритания

Массовую вакцинацию в Великобритании начали еще в декабре 2020 года. Тогда ввели два этапа вакцинации и выделили 11 приоритетных групп. Учителя оказались в десятой группе по приоритету.

Сейчас в стране также разрешили вакцинировать подростков в возрасте 16 – 17 лет без согласия родителей, а это означает, что 1,4 миллиона детей смогут получить первую дозу Pfizer. Ранее детям старше 12 лет нужно было вакцинироваться, если они принадлежали к группе риска.

Германия

В Германии учителя относятся к первоочередной группе лиц, которые должны вакцинироваться. Всего в стране выделили три группы, и работники школ и детских садов относятся к последней.

Канцлер Ангела Меркель сообщила, что в стране не будут вводить обязательную вакцинацию, зато – хотят сформировать положительное отношение к прививке с помощью рекламы. Добавим, что с августа вакцинироваться могут дети в возрасте от 12 лет.

Добавим, что в Израиле запретили учителям и воспитателям садов без сертификата Green Pass находиться на территории учебных заведений и получать зарплату. Невакцинированные педагоги даже не могут преподавать дистанционно.