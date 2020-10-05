В мире есть множество странных представлений об образовании, однако их уже опровергли ученые в различных исследованиях. Мы подготовили для вас перечень самых интересных мифов, в которые люди до сих пор продолжают верить.

Эти мифы развенчал основатель PISA Андреас Шляйхер в своей книге "Самый лучший класс в мире: как создать систему образования 21-го века", передает НУШ.

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9 самых популярных мифов об образовании

Миф №1: Бедные дети плохо учатся в школе

Это абсолютная ложь. Ученые доказали, что дети из низших социальных слоев достигают успехов, в зависимости от школы, где учатся, и страны, где живут. Чаще всего в школах, в которых дети хорошо учатся, используют методики, позволяющие ученикам из разных семей учиться так, как им удобно.

"К тому же, во всех странах есть отличники, но мало какие государства дают шанс на успех всем школьникам. В конце концов, то, как мы учим детей из наиболее уязвимых семей, характеризует нас как общество", – говорит Шляйхер.

МИФ №2: иммигранты снижают успеваемость школы

На самом деле, как отмечает Шляйхер, по результатам PISA, никакой связи между долей учащихся-мигрантов в стране и общей успеваемостью учащихся нет. Учащиеся-мигранты демонстрируют разные результаты в разных странах. Все зависит от того, где они получали образование.

Следовательно, дети мигрантов из арабских стран, которые переехали в Нидерланды, набрали на 77 баллов больше, чем учащиеся из арабских стран, поселившихся в Катаре. А ученики, которые родились в Китае и впоследствии переехали в другое место, всегда учатся лучше сверстников практически везде.

Мифы № 3: успешное образование является дорогостоящим

Но на самом деле большие инвестиции в образование не гарантируют, что оно сразу улучшится. Успех зависит не от количества потраченных денег, а от того, как их использовать.

Так, ученые выяснили, что 15-летние школьники в Венгрии, которая тратит 47 тысяч долларов на одного ученика в возрасте 6-15 лет, демонстрируют такие же успехи, что и ученики из Люксембурга, что тратит свыше 187 тысяч долларов на одного ученика.



Дети учатся в американской школе / Фото Pinterest

Миф № 4: меньшие классы гарантируют лучшие результаты

Это далеко не так. Ведь, согласно результатам PISA, самые успешные школы отдают приоритет качеству преподавания, а не размеру классов.

Кроме того, недавно появилось исследование, что учащиеся переполненных классов, где учатся более 30 детей, лучше учатся. Они успешнее справляются с компетентностными задачами, чем их сверстники из классов со средней наполненностью.

Миф №5: Чем больше времени тратить на обучение, тем больше будет успеваемость

Согласно исследованиям PISA, страны, где дети проводят больше времени в классе, имеют худшие результаты. Ведь они зависят от количества и качества учебных возможностей.

Так, если поддерживать качество преподавания, то увеличение времени для обучения даст хорошие результаты. Но если повысить качество преподавания, то лучших результатов удастся достичь быстрее.

К примеру, в Японии и Корее ученики имели почти одинаковые баллы по естественным дисциплинам. Впрочем, в Японии школьники учатся около 41 часа в течение недели (28 часов – в классе и 14 часов – после уроков). А в Республике Корея – 50 часов в неделю (30 – в классе и 20 – после уроков).

Миф №6: успехи в школе зависят от таланта

Это тоже неправда. В большинстве стран, где учеников заставляют много работать, чтобы достичь успехов, заметно более высокие достижения школьников.

Также, по результатам PISA, ученикам с лучшим социально-экономическим статусом учителя ставят более высокие оценки, по сравнению с их ровесниками из более бедных семей.

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Миф № 7: некоторые страны имеют успехи в образовании благодаря своей культуре

Но на самом деле культура – это не решающий критерий успеха. Это может подтвердить то, как быстро в некоторых странах растет успеваемость учащихся.

Например, в 2006-2015 годах в Колумбии, Израиле, Макао, Португалии, Катаре и Румынии значительно улучшились показатели средней успеваемости по естественным дисциплинам. Но ведь эти страны не изменили культуры или состава населения, они изменили образовательную политику и практику.

Миф №8: учителями должны становиться лучшие выпускники

На самом деле несколько исследователей уже проверяли грамотность среди взрослых. Они сравнивали навыки учителей с навыками других выпускников колледжей и университетов. Выяснилось, что в большинстве стран педагоги имели такой же уровень учебных достижений, как и большинство лиц с высшим образованием.

Поэтому Шляйхер советует странам сделать учительскую профессию престижной и привлекательной в интеллектуальном и финансовом смыслах. То есть, надо больше инвестировать в развитие учителей и создавать конкурентные условия труда.

Миф №9: надо подбирать учеников по способностям

Ученые доказали, что страны, которые делят учеников по способностям, не имеют самые эффективные образовательные системы. На самом деле более эффективными являются те системы, которые предоставляют равные возможности для обучения всем ученикам. Впрочем, разделение учеников по способностям внутри класса все-таки может быть эффективным.