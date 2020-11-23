Европейский Союз во второй раз предупредил Министерство образования и науки, что не стоит реорганизовывать структуру и увольнять специалистов, которые отвечают за реформы.

Об этом говорится в письме представительства Украины при ЕС, которое направили вице-премьер-министру по вопросам европейской и атлантической интеграции. Документ обнародовала экс-государственный эксперт директората высшего образования МОН Елена Панич, сообщает издание Osvita.ua.

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По ее словам, Представительство Украины при ЕС получило сигнал со стороны ЕС от Support Group for Ukraine относительно ожидаемых изменений штатной структуры Министерства образования и науки Украины.

В частности отмечается, что, несмотря на многочисленные официальные сигналы и просьбы ЕС, проект изменений структуры был согласован Минфином и будет вскоре утвержден приказом МОН.

Елена Панич рассказала, что 13 ноября ЕС выразило очередное беспокойство. Там считают, что изменения в МОН грозят срывом реформ профессионально-технического образования, высшего образования и приведут к уменьшению способности Минобразования реализовывать образовательную политику и международные проекты.

Уже сейчас МОН имеет более 40% вакантных должностей экспертов и руководителей экспертных групп. Существует реальная угроза дальнейшего сокращения этих специалистов. ЕС считает, что ситуация с нехваткой средств на зарплаты в Министерстве может быть решена правительством без необратимых качественных изменений структуры МОН,

– говорится в письме.

Поэтому, по словам Панич, Представительство Украины в ЕС просит срочно учесть сигналы ЕС.

Панич подчеркнула, что ранее, 25 октября, Представительство ЕС уже направляло письмо на имя врио министра образования Сергея Шкарлета, в котором подчеркнуто, что ЕС софинансирует работу 6 генеральных директоратов, государственных экспертных групп и команду поддержки реформ. Поэтому, их роль должна усиливаться.

Также Представительство Украины при ЕС информировало МОН, что любой разворот успешных образовательных реформ вызовет беспокойство Евросоюза и может поставить под угрозу дальнейшее сотрудничество в этих сферах.