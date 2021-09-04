Не успели сделать ремонт: два лицея в Черновцах отправили детей на дистанционное обучение

В Черновцах дети с 1 сентября начали учиться дистанционно в 2 лицеях. Причина таких мер в том, что в помещениях школ не успели завершить ремонт.

По словам начальницы управления образования Ирины Ткачук, строительные работы до 1 сентября не завершили подрядчики. Об этом она рассказала в комментарии изданию.

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В двух черновицких школах дети учатся дистанционно

Ирина Ткачук рассказала, что речь идет о лицее №2 на улице Кобылицы и о лицее №10 на главной. Они участвуют в программе энергоэффективности НЕФКО.

Именно согласно ей, в заведениях за кредитные деньги обновляют:

систему отопления;

систему освещения;

а также модернизируют сети.

Начальница управления образования пояснила, что пока работы не завершат, в лицеях запретили обучение. Когда завершат ремонт, пока неизвестно.

Кратко о программе энергоэффективности НЕФКО