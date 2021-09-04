По словам начальницы управления образования Ирины Ткачук, строительные работы до 1 сентября не завершили подрядчики. Об этом она рассказала в комментарии изданию.

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Ирина Ткачук рассказала, что речь идет о лицее №2 на улице Кобылицы и о лицее №10 на главной. Они участвуют в программе энергоэффективности НЕФКО.

Именно согласно ей, в заведениях за кредитные деньги обновляют:

  • систему отопления;
  • систему освещения;
  • а также модернизируют сети.

Начальница управления образования пояснила, что пока работы не завершат, в лицеях запретили обучение. Когда завершат ремонт, пока неизвестно.

Кратко о программе энергоэффективности НЕФКО

  • На условиях софинансирования в Черновцах реализуют программу Северной экологической финансовой корпорации НЕФКО.
  • Проект предусматривает модернизацию 36 общественных зданий в 33 учреждениях. В частности в списке 15 детсадов, 16 школ, лицеев и гимназий, а также – Городская больница №1 поликлиника №1.
  • Его цель – внедрение энергоэффективных мероприятий в муниципальных зданиях города Черновцы, уменьшение энергопотребления в зданиях и выбросов СО2, а также снижение стоимости эксплуатации инженерных систем.
  • Сумма инвестиций составляет 9 миллионов евро.