По словам начальницы управления образования Ирины Ткачук, строительные работы до 1 сентября не завершили подрядчики. Об этом она рассказала в комментарии изданию.
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Ирина Ткачук рассказала, что речь идет о лицее №2 на улице Кобылицы и о лицее №10 на главной. Они участвуют в программе энергоэффективности НЕФКО.
Именно согласно ей, в заведениях за кредитные деньги обновляют:
- систему отопления;
- систему освещения;
- а также модернизируют сети.
Начальница управления образования пояснила, что пока работы не завершат, в лицеях запретили обучение. Когда завершат ремонт, пока неизвестно.
Кратко о программе энергоэффективности НЕФКО
- На условиях софинансирования в Черновцах реализуют программу Северной экологической финансовой корпорации НЕФКО.
- Проект предусматривает модернизацию 36 общественных зданий в 33 учреждениях. В частности в списке 15 детсадов, 16 школ, лицеев и гимназий, а также – Городская больница №1 поликлиника №1.
- Его цель – внедрение энергоэффективных мероприятий в муниципальных зданиях города Черновцы, уменьшение энергопотребления в зданиях и выбросов СО2, а также снижение стоимости эксплуатации инженерных систем.
- Сумма инвестиций составляет 9 миллионов евро.