Не только Могилянка: отставки Шкарлета требуют также студенты КНУ, КПИ и НАУ

Студенты четырех университетов направили обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием отставки министра образования Сергея Шкарлета.

Также они просят главу комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака оценить работу министра.

К теме В НАУ отчислили председателя студсовета: студент утверждает, что все – из-за конфликта с ректором

К премьеру и председателю комитета обратились студенты:

Киево-Могилянской академии,

КНУ им. Тараса Шевченко,

Киевского политехнического института,

Национального авиационного университета.

Студенты направили обращение к премьер-министру с требованием отставки Шкарлета, а к председателю Комитета Верховной Рады по вопросам образования – обращение с просьбой профессионально оценить работу главы МОН.

По их словам, личность Сергея Шкарлета ставит под сомнение любую университетскую автономию.

Обвинения в плагиате и фальсификации уже достаточно для недоверия главе МОН. "Любую институцию в Украине должен возглавлять человек с несомненной репутацией – эти слова господина Шкарлета должны действовать также против него,

– говорится в обращении студентов.

Студенты Могилянки заявили, что во вторник, 8 февраля, в борьбе за отставку к ним присоединились еще университеты из Киева и регионов.

"Мы ждем повестку дня заседания Комитета ВР по вопросам образования в эту среду и продолжаем готовить следующие, теперь уже общестуденческие акции. Пока требования не будут выполнены", – отметили студенты.

Почему студенты хотят отставки Шкарлета

1 февраля Сергей Шкарлет заявил, что МОН не будет признавать результаты выборов президента Киево-Могилянской академии, потому что они прошли с нарушениями, и будет объявлять повторный конкурс.

Однако уже 3 февраля МОН отменило приказ о повторном конкурсе на занятие должности президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Из-за этого решения МОН студенты Могилянки 4 января вышли на протест под Кабмин. Они заявили, что их забастовка продлится до тех пор, пока Сергея Шкарлета не уволят с должности министра образования. Даже если это займет несколько недель.

На прошлой неделе в Верховной Раде начали собирать подписи, чтобы отправить министра образования в отставку. Проект постановления за увольнение чиновника подала нардеп от "Голоса" Инна Совсун, которая поддерживает требования студентов.

Как шла борьба за президентское кресло Могилянки / Видео 24 канала