В Минздраве отметили, что в результате активной циркуляции вируса гриппа в учебных заведениях уже наблюдается отсутствие детей, связанное с сезонным подъемом заболеваемости.

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В то же время это также совпадает с новой волной "Омикрона", которая распространяется быстрее, чем "Дельта".

Именно поэтому дистанционное обучение может быть введено как элемент противодействия сезонной вспышке гриппа и ОРВИ. В то же время – дистанционное образование позволяет уменьшить риск инфицирования детей и мобильность взрослого населения, часто сопровождает детей в учебные заведения, контактирует с учителями и т.д.

– заявили в Минздраве.

Согласно их данным, в Украине наблюдается резкий рост количества случаев заражения новым штаммом коронавируса, который постепенно замещает "Дельту". В частности, на фоне распространения "Омикрона" выросла и доля больных детей в Украине.

В Минздраве добавили, что соблюдение карантинных ограничений повышает шанс избежать инфицирования и разгружает медицинскую систему. Речь идет о ношение масок, мытье рук с мылом, пользовании антисептиком, физической дистанции и избегании скопления людей.

К примеру, в столице за последнюю неделю зарегистрировали более 30 тысяч больных гриппом и ОРВИ, в частности, и COVID-19. Так, только детей заболело почти 12 тысяч (рост в 1,8 раза), взрослых – 18 тысяч человек. По данным КГГА, зарегистрировано 7348 случаев среди школьников.

К слову, дистанционное обучение в украинских школах снова стало массовым из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 и ОРВИ. Сергей Шкарлетт отметил, что по состоянию на 29 января более 4,7 тысячи школ работают в дистанционном формате.

Также Минобразования 26 рекомендовало школам, колледжам и вузам перейти на онлайн-обучение. Согласно письму, МОН рекомендует:

в школах – организовать обучение для учащихся 5 – 11 классов дистанционно не менее двух недель;

– организовать обучение для учащихся 5 – 11 классов дистанционно не менее двух недель; в техникумах – организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме с изменениями расписания занятий;

– организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме с изменениями расписания занятий; в колледжах и вузах – ввести дистанционное обучение с 27 января по 25 февраля 2022 года.

В ведомстве добавили, что учащимся начальной школы, заведений специального образования и воспитанникам садиков, независимо от эпидемической ситуации, разрешается учиться очно.