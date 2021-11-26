Не только бесплатное обучение: за что не будут платить студенты Президентского вуза
Источник:"Укринформ"
Студенты, которые будут получать высшее образование в Президентском университете, не будут платить за обучение. Также планируется, что государство обеспечит их бесплатным проживанием, питанием и даже лечением.
Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук. По его словам, в Президентском вузе не только обучение будет бесплатным – студентам не придется платить и за "социальную составляющую".
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Гарбарук уверяет, что государство полностью возьмет на себя обеспечение и проживанием, и питанием, и лечением.
Он также добавил, что на территории университета создадут медицинский центр. Одновременно он будет и Университетской клиникой, на базе которой планируют проводить научные исследования и обучать студентов.
Чиновник рассказал, что на первый курс в вуз наберут 120 студентов. "Максимальная мощность Президентского университета – это 2,5 тысячи лучших студентов Украины. 120 – это первая, "золотая", когорта, которая первой придет в стены университета", – добавил Игорь Гарбарук.
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Что известно о Президентском университете: кратко
- 31 мая Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров начать подготовку проекта создания "Президентского университета". Старт обучения в новом вузе запланирован на 1 октября 2023 года.
- В университете планируют готовить специалистов и проводить исследования по следующим направлениям: информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект; нанотехнологии; аэрокосмические технологии; энергетические технологии; биотехнологии и науки о здоровье; глобализация и международные коммуникации.
- Выпускники после обучения будут обязаны отработать минимум 4 года в государственном секторе. Если же студент откажется от этого, ему придется компенсировать выплаты за обучение. Детали – читайте здесь.
- Строительство "Президентского университета" на территории государственного ВДНХ в Киеве за три года будет стоить 7,2 миллиарда гривен. Завершить строительство хотят в октябре 2025 года.
- Ожидается, что "Президентский университет" начнет образовательный процесс с 1 октября 2023 года. К этой дате распланирован комплекс строительных и организационно-подготовительных работ.
- Также министр образования Сергей Шкарлет говорил о том, что лучшие преподаватели президентского университета должны получать не меньше 4 тысяч долларов или евро.