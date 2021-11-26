Не только бесплатное обучение: за что не будут платить студенты Президентского вуза

Студенты, которые будут получать высшее образование в Президентском университете, не будут платить за обучение. Также планируется, что государство обеспечит их бесплатным проживанием, питанием и даже лечением.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук. По его словам, в Президентском вузе не только обучение будет бесплатным – студентам не придется платить и за "социальную составляющую".

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Гарбарук уверяет, что государство полностью возьмет на себя обеспечение и проживанием, и питанием, и лечением.

Он также добавил, что на территории университета создадут медицинский центр. Одновременно он будет и Университетской клиникой, на базе которой планируют проводить научные исследования и обучать студентов.

Чиновник рассказал, что на первый курс в вуз наберут 120 студентов. "Максимальная мощность Президентского университета – это 2,5 тысячи лучших студентов Украины. 120 – это первая, "золотая", когорта, которая первой придет в стены университета", – добавил Игорь Гарбарук.

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