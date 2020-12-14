Ученики всегда должны готовиться к занятиям и выполнять домашнее задание. Однако иногда бывают моменты, когда по разным жизненным обстоятельствам дети просто не успевают подготовиться. И часто вместо оправдания, они начинают выдумывать причины, почему не выполнили домашку.

Учительница биологии Наталья Войтенко рассказала изданию "ВсеОсвіта" примеры, как оправдывались ее ученики за отсутствие домашнего задания. Интересно Детали о каникулах в школах, скандалах, платном ВНО и зарплатах учителей: итоги недели в образовании Забавные оправдания учеников за отсутствие домашки Я не сделал домашнее задание потому, что у вас такие красивые и добрые глаза, и вы мне просто не сможете поставить двойку. (Владимир, 10 класс) Я вчера пытался написать работу, но рука отказалась. Она просто меня не слушалась, такое ощущение, что она жила своей жизнью... (Саша 10 класс) Я вчера забыла портфель в школе, поэтому ничего не сделала (хотя вчера урока не было, и тетрадь с учебником дома) (Яна, 10 класс) Я вчера во время медитации с вами связывался и вы позволили мне ничего не делать. (Владимир, 10 класс) Я не сделала домашку, потому что на моих тетрадях сладко спал мой котик Кокос... (Мария, 9 класс) Я не сделал домашнее задание, потому что вечером так красиво пели птички, что я заслушался и не успел ничего сделать... (Николай, 10 класс) Я не сделал домашку, потому что так болел пальчик на ноге (без причины), и мне было не до биологии... (Сергей, 9 класс) Я сегодня не готов, и виноват в этом туман, который испортил мне настроение, потому что из-за него мама не пустила кататься на велосипеде... (Иван, 5 класс) Я не готова к уроку, потому что мой домашний любимец (песик Смайлик) сгрыз тетрадь, потому что он хотел ее почитать... (Юля, 9 класс) Я не сделала, потому что я за экологию, я против вырубки деревьев (хотя до того проблем не было). (Настя, 5 класс) Учительница сказала, что было еще множество отговорок: сажали картошку, была у бабушки в гостях, просто не хотел, дни перепутал, ноготь сломался и тому подобное.