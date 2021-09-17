О первых итогах проведения экзамена рассказала председатель Нацкомиссия Орыся Демская. Она, в частности, похвасталась "пропускной способностью".

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Первые результаты экзамена

Орыся Демская обратила внимание, что экзамен на владение украинским языком потерпел трансформации, в результате чего его продолжительность сократилась с двух часов до 30 минут.

Это и повлияло на пропускную способность – теперь ежемесячно Нацкомиссия может проводить экзамен для около 16 тысяч чиновников.

По состоянию на 16 сентября Нацкомиссия по стандартам государственного языка выдала 22 265 сертификатов. Доля тех, кто провалил экзамен, составила 15%.

Что будет с теми, кто не сдал экзамен

Орыся Демская считает такой результат вполне нормальным для государства, которое только переходит от одной языковой модели к другой. Об этом она рассказала в эфире одного из телеканалов.

Показатель в 15% провалившихся экзаменов она считает признаком того, что украинские чиновники хорошо справились. Хотя какой-то нормы относительно доли сдачи экзамена никто не устанавливал.

Если человек не сдал экзамен, он просто не назначается, и все. И таким образом экзамен становится тем механизмом, который устанавливает, что то или иное лицо из-за неумения нормально коммуницировать не может выполнять функции государственной службы,

– пояснила Орыся Демская.

Экзамен по украинскому для чиновников: детали