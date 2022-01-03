Не пускал четырех детей в школу: на Буковине оштрафовали отца семейства

Отец 4 детей в Черновицкой области вынужден заплатить 850 гривен штрафа. Причиной стало то, что мужчина не разрешал детям ходить в школу.

Два года назад детей перевели на домашнюю форму обучения. В 2021 году они вернулись к привычному формату, но пропускали уроки в школе без уважительных причин.

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Детали инцидента

Дети учатся в 2, 6, 8 и 11 классе. Отец отказывался, чтобы они писали контрольные работы. Объяснял это тем, что у детей есть свободное право выбора. В сентябре 2021 года мужчина написал заявление директору школы о том, что отказывается от аттестата сына об окончании школы.

В то же время в суде отец не признал вину. По его словам, он глава собственной жизни и семьи. Поэтому мужчина решил добровольно вместо социальной жизни выбрать природную.

Отец семейства настаивает, что вынудить его детей посещать школу якобы никто не имеет права. Мужчина отмечает, что он и его дети свободны.

Семья живет в высокогорном селе подальше от других домов.

Похожие случаи в Украине

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