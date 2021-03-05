Если еще несколько лет назад возможности для инвестиций были ограниченными, то сейчас, с активным развитием и глобализацией рынка, довольно трудно выбрать самое выгодное предложение. Сложнее всего начинать молодым вкладчикам.

Многие начинающие на инвестиционных рынках доверились сомнительным средствам информации и вложили все свои сбережения в якобы перспективные трендовые отрасли. Однако, много проектов прогорели, некоторые акции потеряли свою цену, а вкладчики остались без денег.

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Рамит Сети, финансовый эксперт и автор книги "Я научу тебя быть богатым" уверен, что ложные финансовые решения люди принимают из-за недостаточного уровня финансовой грамотности.

Много молодых инвесторов, в частности, не соблюдают правила распределения средств и вкладывают все деньги только в один инвестиционный инструмент, из-за чего впоследствии и банкротятся.

Эксперт делится пятью эффективными советами из своей книги, которые позволят молодым инвесторам не потерять весь свой капитал и приумножить собственные деньги:

Дать определение понятиям. Инвестировать только ради прибыли Рамит не советует. Перед тем, как вкладывать куда-то свои деньги, необходимо сформулировать конкретный ответ на вопрос, для чего вам инвестиции и как вы вообще представляете достаток.

Начинать с малого. Инвестиции эффективны тогда, когда ваш основной поток денег является оптимизированным. Получив, например, большую сумму от продажи недвижимости, не надо сразу же выходить на глобальную биржу и заниматься трейдингом. Следует пересмотреть возможности своего банковского счета, узнать о ставках по обычным депозитам или же условиях и возможностях покупки государственных облигаций.

Деньги создают деньги. Даже если вы уже сделали инвестицию, и она не приносит ожидаемой прибыли, иногда следует просто подождать. Разумная инвестиция приносит хорошую прибыль только через длительное время.

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Не деньги управляют вами, а вы ими. Некоторые вещи стоят того, чтобы потратить на них большие деньги. Единственным правилом в таких случаях является ощущение счастья. Если купленная вещь не вызывает положительных эмоций или не дает практической пользы, то стоит пересмотреть собственные расходы.

Не верьте мифам. Стереотип, что инвестиции в недвижимость всегда есть выгодным вариантом, на самом деле ложный. Покупать биткойн не всегда выгодно, а цена акций Apple не будет расти вечно. Разбогатеть за месяц вам не удастся, а еще невозможно получить много денег, ничего не делая.

Постоянно учитесь. Всегда надо углублять и обновлять свои знания, изучать финансовую грамоту и следить за финансовыми рынками. Получая пассивный доход из нескольких источников, следует рассматривать и другие возможности для инвестиций, интересоваться новинками и познавать все виды финансовых инструментов.

В процессе обучения или планирования инвестиций помогут принтеры Canon серии MegaTank. Распечатать электронную книгу или финансовые показатели можно без проблем, ведь устройства Canon просты в использовании и обслуживании. Печатающие головки и абсорбер (сервисный картридж) легко заменить обычному пользователю без посторонней помощи, а удобные флаконы с чернилами со специальными отверстиями позволяют без лишних усилий позаботиться об их наполнении.