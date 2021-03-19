Представительницы винницкой общественной организации "Вись" запустили в телеграме чат-бот для девушек. Там собрана информация о финансовой грамотности, мошенничестве в интернете, насилии и сексуальности, а также подборки различной литературы и фильмов.

В телеграм-канале можно найти номера телефонов социальных служб, медицинских клиник и других горячих линий. Пользователи получают информацию о том, как распоряжаться деньгами, избегать ловушек кибермошенников, а так же как правильно ухаживать за собственным телом и куда обращаться за помощью в случае необходимости.

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Что известно об инициативе

Глава общественной организации "Вись" Светлана Дубина рассказывает, что сначала проект планировали реализовывать как отдельные тренинги для выпускниц интернатных учреждений. Поскольку организация уже несколько лет заботиться о бездомных, активисткам стало известно, что множество женщин, оказавшихся в ситуациях без собственного жилья, являются воспитанницами детских домов или интернатов.

Выпускницы интернатов обычно не социализированы, не умеют распоряжаться деньгами, стремятся к любви и вместе с тем не имеют здоровой модели семьи,

– рассказывает Светлана Дубина.

В планах организации было провести тренинги в рамках проекта "Сестринская соломинка" на следующие темы:

финансовая грамотность;

отношение к здоровью;

сексуальное просвещение;

коммуникация с полицией и тому подобное.

Однако, через карантинные ограничения реализовать проект так и не удалось. Всей собранной информацией активистки решили поделиться с помощью онлайн-платформ, которые доступны для всех желающих.

Почти у всех сейчас есть смартфоны и интернет. Нам очень хотелось бы работать вживую, но приходится подстраиваться к нынешним реалиям,

– додает Светлана.

Чат бот постоянно совершенствуют и дополняют новой информацией. В частности сейчас появилась возможность узнать больше о кибермошенничестве. В телеграм-канале можно прочитать несколько историй о личном опыте людей, которых обманули в интернете, а также куда в таких ситуациях следует обращаться за помощью.