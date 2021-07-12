Без бюджетной росписи казначейство не может перечислить выделенные 1,4 миллиарда гривен областным бюджетам и бюджету города Киева.

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Общий объем субвенции на развитие "Новой украинской школы" в новом учебном году составляет более 1,4 миллиарда гривен.

На что пойдут деньги с субвенции

Министр образования Сергей Шкарлет сказал, что средства пойдут на закупку оснащения, в частности современной мебели для будущих первых классов, дидактические материалы, компьютерное оборудование и повышение квалификации учителей.

Так, из 1,42 миллиарда гривен более половины (1,21 миллиарда гривен) пойдет на закупку:

средств обучения и оборудования, в частности компьютерной и современной мебели (для первых классов НУШ), для учебных кабинетов начальной школы – на сумму 986,3 миллиона гривен;

компьютерного и мультимедийного оборудования, приспособлений для учебных кабинетов, средств обучения, в том числе учебно-методической и учебной литературы, печатных тетрадей и тому подобное – на сумму 35 миллионов гривен.

Также 271 миллиона гривен субвенции планируют выделить на оплату услуг по повышению квалификации учителей 5 – 11 (12) классов, заказчиками которых являются школы.

Что известно о НУШ в Украине

"Новая украинская школа" – это главная реформа МОН под руководством бывшего министра Лилии Гриневич. Цель НУШ – создать школу, в которой будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, но и умение применять их в жизни.

Внедрять ее начали с учеников первых классов. Так, в 2018 году новые стандарты тестировали в 100 школах по всей стране, а в 2018/2019 учебном году украинские первоклассники начали учиться по новой системе.

Кроме того, МОН уже готовится к запуску реформы "Новой украинской школы" в 5 – 9 классах. Проект рассчитывают провести в течение 2021 – 2027 годов в три этапа.

Ключевые компетентности для детей в НУШ:

общение в школе только на государственном языке (и родном, в случае различия);

общение на иностранных языках;

умение учиться на протяжении жизни;

Инициативность и предприимчивость;

математическая компетентность;

основные компетентности в естественных науках и технологиях;

информационно-цифровая компетентность;

социальная и гражданская компетентности связаны с идеями демократии, справедливости, равенства, прав человека и тому подобное;

осведомленность и самовыражение в сфере культуры;

экологическая грамотность.

Исследования показывают, что в пилотных школах НУШ учащиеся имеют более высокие показатели по сквозным умениями, по сравнению с непілотними заведениями.

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К слову, с 1 сентября 2021 года в школах должны ввести новое меню для учеников. Однако в МОН заявили, что расширили переходный период – поэтому в школе больше времени, чтобы реформировать питание – до декабря 2022 года.

Евгений Клопотенко рассказал, насколько подорожает новое школьное меню. "Раньше для того, чтобы готовить продукты по всем требованиям, надо было 14 гривен. Сейчас это будет 14 гривен и 50 копеек. А для лучшего питания и качества продуктов, – от 14 до 25 гривен", – сказал он.