Что известно об обучении выпускницы

В 2011 году студентка Наталья поступила в медуниверситет в Тернополе на дневную форму обучения по государственному заказу как ребенок-сирота.

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При поступлении студентка подписала соглашение о том, что обязуется после окончания интернатуры отработать не меньше трех лет по распределению. В случае отказа выпускница должна была вернуть затраченные государством средства на обучение и сумму полученной стипендии.



Тернопольский медицинский университет имени И. Горбачевского / Фото euroosvita.net

В мае 2017 года Наталья подала заявление с просьбой выдать ей направление на работу в Костопольский центр первичной медицинской помощи Ровненской области.

Почему вуз запросил возмещение средств

После получения диплома врача выпускница поехала работать семейным врачом в Костополь, откуда она родом. А в феврале 2020 года Тернопольский медуниверситет получил письмо от Костопольского центра первичной медпомощи о том, что выпускница уволилась по собственному желанию.

Таким образом, она всего несколько месяцев не доработала установленные три года. Учебное заведение прислало выпускнице письмо с просьбой возместить потраченные на обучение средства и, не получив их, подало иск в суд.

Ответчица и ее адвокат подали отзыв иска. Что они говорят:

согласно Конвенции Международной организации труда, обязательность отработки после окончания интернатуры является нарушением права гражданина в отношении свободного выбора места работы;

механизм расчета стоимости обучения и возмещения не предусмотрен ни одним нормативно-правовым актом, следовательно, выплаченная стипендия не может быть взыскана.

Какое решение принял суд? Судья Костопольского районного суда Лилия Грипич обязала Наталью возместить тернопольскому медицинскому университету 225 тысяч гривен, потраченные на ее обучение и выплату стипендии. Это решение выпускница еще может обжаловать.

К слову, ранее этот же медицинский университет отсудил у своего бывшего студента 128,5 тысяч гривен компенсации за обучение, поскольку тот не отработал три года по направлению.