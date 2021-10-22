Врач получил направление в районную больницу, однако уволился. Суд заставил его выплатить стипендию, которую он получал от вуза.

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Студент не отработал три года

Студента из Ровненской области в 2009 году зачислили на государственную форму обучения в медицинский университет в Тернополе. После окончания учебы он попросил направление на работу по месту жительства его родителей.

В 2015 году медика отправили на работу в Демидовскую больницу на должность врача-анестезиолога. Однако он в 2017 году уволился по согласию двух сторон.

Вуз подал в суд

Тернопольский медуниверситет из-за этого подал иск, поскольку там считают, что бывший студент нарушил условия договора, не проработав три года в государственном учреждении здравоохранения.

В медуниверситете объяснили, что обучение студента на государственной форме они оценили в 80 тысяч гривен. Также он получил более 48 тысяч гривен стипендии. А потому учебное заведение требовало от студента-медика вернуть им 128 тысяч гривен.

Решение суда

На суд бывший студент не пришел, его защитник подчеркивал, что ответчик не признает исковых требований, поскольку по его мнению, для этого не существует законных оснований.

Однако Млиновский районный суд удовлетворил ходатайство медуниверситета и решил взыскать с ответчика 128,5 тысяч гривен за обучение. Ответчик может подать иск.

К слову, в Национальном университете "Черниговский коллегиум" имени Т. Шевченко на учителя физики в этом году поступил только один первокурсник. Эксперты говорят, что каждый год тенденция на естественные специальности уменьшается.