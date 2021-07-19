Не ориентируются в хронологии и не могут вспомнить события: сколько участников не сдали ВНО-2021

В Украине уже закончилось ВНО-2021. Однако в этом году тест по истории Украины не сдала пятая часть абитуриентов, а по математике еще больше – более 30% участников.

Руководитель Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко рассказал, что почти 20% украинских абитуриентов в 2021 году не сдали тест по истории Украины.

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По его словам, это дети, которые совершенно не владеют картографическими умениями, которые совершенно не ориентируются в исторической хронологии и не способны расположить события с разницей в 10 – 20 лет.

Валерий Бойко отметил, что участники ВНО, которые не сдали тест по истории, также не способны анализировать элементарную диаграмму и соотносить дату на ней с вариантом ответа.

Такие абитуриенты, закончившие школу в условиях независимости, не способны вспомнить или помнить четыре канонических события, которые привели Украину к независимости. Наши дети демонстрируют более угрожающие и неутешительные результаты в ВНО по истории, чем в ВНО по математике,

– считает Бойко.

С какими заданиями не справились ученики на ВНО по истории

Например, не знали некоторые дети ответа на вопрос о гетмане Сагайдачном – 20% участников ВНО считают, что он создал первую типографию на украинских землях.

Также была задача с цитатой Мустафы Джемилева о псевдореферендуме в Крыму, о том, что на него не пошли крымские татары, все это было организовано ФСБ и др. Лишь 58% выбрали правильный ответ – это референдум 2014 года. А 16% считают, что это событие 1996 года.

Была задача узнать среди различных фактов последствия репрессий – "большого террора" в Украине. Какая еще тема может быть более топовой для украинцев? И годы отмечено – 1937-1938, и надпись есть на диаграмме, что это – количество арестованных. Но лишь 12% участников ответили правильно.

Дети не смогли разместить в хронологическом порядке изображения полос газет с определяющими для Украины событиями: украинизация, Голодомор, провозглашение независимости Карпатской Украины и героическая оборона Севастополя. Только 11% правильно выполнили задание.

Сколько участников провалили ВНО-2021

История Украины – 18% участников;

Украинский язык и литература – 7,96% участников;

Украинский язык – 7,45% участников;

Биология – 2,34% участников;

География – 5,38% участников;

Математика – 31,11% участников;

Физика – 8,33% участников;

Химия – почти 10% участников;

Иностранный язык – в частности, по испанскому языку ВНО завалили 15,78% участников.

С какими задачами не справились ученики на ВНО по математике

Было такое задание "Шесть одинаковых конвертов стоят три гривны, сколько таких конвертов можно приобрести за 12 гривен?". К сожалению, по словам Бойко, эту задачу решили 88% участников, а 12% – с ним не справились.

Такая же ситуация и с графиком работы двигателя. Была задача "Сколько минут его температура не превышала 50°С". Бойко говорит, что нужно было просто прочитать график, но с этим справились только 80% детей.

А задание, в котором нужно было отличить радиус шарика и диаметр, выполнили всего 50% участников ВНО. Также только 55% детей смогли решить уравнение 1-5x=0.

Половина участников ВНО-2021 по математике не смогла справиться с задачей, где надо было посчитать деньги, которые вы получите за железнодорожный билет.

К слову, министр образования Сергей Шкарлет отметил, что в этом году 500 участников ВНО получили 200 баллов по одному из экзаменов, 27 участников – получили 200 баллов по двум экзаменам, а один участник получил 200 баллов по трем экзаменам.