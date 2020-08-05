Что делать абитуриентам, которые не могут зарегистрировать е-кабинет из-за ошибок в документах
Министерство образования и науки отметило, что абитуриентам, которые не могут зарегистрировать электронные кабинеты из-за ошибок в документах, не нужно делать дубликаты документов.
В ведомстве сообщили, что в этом случае необходимо обратиться в сервис поддержки электронных кабинетов абитуриентов, направив соответствующее письмо на электронную почту [email protected]
Интересно Поступающие уже создали почти 90 тысяч электронных кабинетов
Что написать в письме? В электронном письме должна быть выбрана тема. К примеру:
- тема "Ошибка регистрации П3.3.1"
Если ошибка в данных поступающего есть в дате рождения, указанной в документе о ПОСО и сертификате ВНО;
- тема "Ошибка регистрации П3.3.2"
Если ошибка в данных поступающего есть в ФИО, указанными в документе о ПОСО и сертификате ВНО.
Кроме того, к письму необходимо приложить: сканкопию (фото) свидетельства/аттестата о ПОСО (с ФИО, серией, номером, датой выдачи), сертификата (с ФИО, номером, пином, годом выпуска), паспорта (с ФИО, серией, номером, датой выдачи, сроком действия (для ID-паспорта) и скриншоты с ошибкой.
В случае выявления ошибок ГП "ИнфоРесурс" сможет временно их исправить, без необходимости немедленной замены документа (изготовления дубликата). Так, абитуриенты смогут подать электронные заявления в вузы. Зато изготовление дубликатов должно быть осуществлено не позднее 1 ноября 2020 года.
Как зарегистрировать электронный кабинет и подать заявление в вуз: смотрите видео