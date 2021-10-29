По данным ВОЗ в 45 странах Европы школы остаются открытыми, еще 7 стран выбрали полное или частичное закрытие школ, а 2 страны рекомендуют дистанционное обучение.

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Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге отмечает, что закрытие школ в прошлом году нарушило право на образование миллионов детей.

Это нанесло больше вреда, чем пользы, особенно психическому и социальному благополучию детей. Мы не можем повторять одни и те же ошибки,

– заявил Клюге.

Зато ВОЗ рекомендует открыть школы, но:

соблюдать эпидемиологические меры в учебных заведениях;

сохранять социальную дистанцию;

придерживаться частого мытья рук;

не забывать о масках;

обеспечить надлежащую вентиляцию в классах.

"У нас есть более эффективные инструменты для преодоления этого всплеска, чем закрытие школ", – отметил Клюге.

В то же время в Украине с 1 ноября дистанционное обучение будет внедрено в школах большинства областей. А все из-за того, что регионы переходят к красному уровню карантина в связи с увеличением количества больных COVID-19.