Скандальная преподавательница рассказала, что россияне не обрадовались ее переезду. Они начали распространять адские статьи, мемы, вирусы.

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Преподавательница призналась, что ей страшно и невыносимо. Она говорит, что не выдержит второй волны травли. Добавила, что когда жила в Украине, ей писали оскорбления в фейсбуке, а после переезда это начали делать россияне во "ВКонтакте".

Извините, но я не хочу жить. Я не могу так жить. Я пыталась. Честно. Человек не может терпеть так долго такую сильную физическую и моральную муку... Меня больше не будет в сети долго, возможно никогда, я пытаюсь взять курс на самоуничтожение,

– написала Бильченко.

Не берут на работу

Преподавательница пожаловалась, что, несмотря на научную степень в России ее не берут преподавать в университеты. Кроме того, говорит, что там ей не разрешают писать стихи, выступать и продавать книги. У нее якобы остались 2 последних киевских заказа: "Огромные чужие диссертации за 15 тысяч рублей".

Добавила, что за напоминание о докторе наук, ученом, профессоре ее ждет наказание, а все вокруг хохочут.

Подозрение на рак

Бильченко также рассказала, что имеет проблемы со здоровьем. У нее подозревают рак шейки матки, а денег на лечение, по ее словам, нет.

"Я не знаю, зачем я доживаю. Когда врач делал мне "Спутник", он сказал, что, если я не буду лечить еще хронический сепсис, дальше будет хуже, я постепенно умру", – подытожила преподаватель.

Что известно о скандале с Бильченко

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Текст поста Бильченко:

Это конец.

Я знала, что это страшно, но я не знала, до какой степени это страшно и невыносимо. Я не выдержу второй волны травли: я просто не хочу и не могу её выдерживать. Мне, наверное, надо сделать то, что они от меня хотят. Они от меня хотят послания: "Украинцы, которые в 2014 году поддерживали госпереворот, а потом покаялись: независимо от того, что вы сделали для русского мира, вас никогда и никто не простит. Не приезжайте сюда никогда". А я не могу это все написать на радость моих украинским оппонентам, потому что я очень люблю Русский Мир.

Украинские оппоненты просто захлебываются от радости, что меня здесь травят. "Россия уничтожает своих людей". Это настолько не так, что я не могу так предать мир, который люблю. Я не знаю, что делать с этими адскими статьями, мемами, вирусами, которые льются со всех щелей сети.

Мои студенты из Киева и других городов Украины, которые идеализируют Россию, говорят: "Евгения Витальевна, ну, вы же уже преподаете?" Мне очень стыдно отвечать: "Нет и не буду". Я не хочу разуверивать их в России как в месте. Но реальность прёт из всех дыр.

Я не могу им сказать, что меня не только преподавать не берут, мне запрещают дышать.

Я разослала везде резюме. Когда я поняла, что преподавать – нельзя, и меня начали запугивать моей семьёй (чего не делали даже в/на Украине), я имела ещё крохи достоинства вспомнить, что я - поэт. Писатель. Блогер, наконец, и могу фрилансить в сети, выступая со стихами и продавая рукописи за жалкие донаты: мне же кидают мелочь за тонны годами вынашиваемой информации, потому что поставить таксу или попросить гонорар я стесняюсь.

Я не хотела ныть, не хотела говорить, что зарегистрирована в госуслугах по диагнозу подозрения на рак шейки матки, и первое, что стоит в списке: "Биопсия". Я себя плохо чувствую. Очень плохо. Я не знаю, что делать в ответ на эту диагностику ценой в золото без полиса. Я не знаю, зачем я доживаю. Когда врач делал мне спутник, он сказал, что, если я не буду лечить еще хронический сепсис, дальше будет хуже, я постепенно умру. У моей болезни – два крыла, делать с этим нечего, это огромные деньги, которые я не заработаю и не прошу, потому что мне сказали, что уничтожат меня, если я попрошу в обмен на книги хоть что-то.