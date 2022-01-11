Не из-за коронавируса: в Харьковской области 8 школ перевели на дистанционное обучение

В Харьковской области восемь школ перевели на дистанционное обучение из-за гололеда. Школьники вынуждены несколько дней учиться в онлайн-режиме.

Ожидается, что за парты дети вернутся в среду, 12 января.

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Восемь школ Боровской общины в Харьковской области, находятся сейчас на дистанционке. Добавим, что в них учится 1500 детей.

Вечером и с начала дня прошел холодный дождь, а на улице было 1-2 градуса мороза, поэтому была сильная гололедица. Руководители школ попросили, чтобы сохранить здоровье детей, на два дня сделать дистанционное обучение,

– рассказал поселковый глава Александр Тертишный.

По его словам, дорожные службы предупредили, что не успеют к утру почистить такое количество дорог. Харьковский гидрометцентр прогнозирует гололедицу на дорогах региона до конца недели.

К слову, в Измаиле Одесской области ученики вышли с зимних каникул на дистанционку. Онлайн-обучение для всех школ города ввели из-за высокой заболеваемости детей.

В то же время в Киеве 10 января ученики вернулись на учебу, и школы должны соблюдать карантинные требования желтой зоны. Так, обучать детей будут только вакцинированные учителя, а на переменах ученики должны носить маски. Детали – читайте по ссылке.