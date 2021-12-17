Какое решение принял суд

Адвокат Ксении Елена Безуглая подала апелляцию на решение суда. Защитница просила заменить содержание в СИЗО на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

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В Запорожье суд рассмотрел апелляцию на меру пресечения для самой жестокой участницы избиения трех школьниц – 16-летней Ксении. Ее жалобу не поддержали, поэтому девушку оставили за решеткой.

Сама Ксения заверила суд, что раскаивается, хочет попросить прощения у избитых девочек и не хочет сидеть в СИЗО.

Я понимаю, что неправильно поступила с девочками, хотела бы встретиться с девочками и извиниться, я не хотела бы находиться в СИЗО. Дайте мне шанс исправиться,

– призвала суд девушка.

Интересно, что на заседание суда не пришел никто из ее родных. Это удивило судью. "Где родители? Где мама, где отец? Они должны быть здесь и лить слезы, просить суд удовлетворить жалобу", – обратился он к адвокату.

Елена Безуглая ответила, что не знает, почему родители не пришли на суд к дочери.



Суд по делу Ксении (она сидит слева в белой кофточке) / Фото "Обозреватель"

Прокурор Виктория Побейвовк выступила против того, чтобы девушке смягчили меру пресечения. По ее словам, подозреваемая живет неподалеку от пострадавших. Кроме того, у одной из них сломан копчик.

Подозреваемая занималась спортом. Мама сказала, что она не контролируемая. Родители не имеют на нее влияния. Во вторник и среду ей сообщили о подозрении,

– отметила прокурор.

Кроме того, как сообщила Виктория Побейвовк, 14 и 15 декабря Ксении сообщили о подозрении еще по двум уголовным статьям:

Разбой (совершенный по предварительному сговору группой лиц, или лицом, ранее совершившим разбой или бандитизм);

ограбление (но по какой части статьи, не уточняется).

Суд принял сторону обвинения и оставил подозреваемую под стражей. "Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения. Ксению и дальше будут содержать под стражей до 5 февраля", – зачитала решение судья Светлана Дадашева.

Что известно о жестоком избиении школьниц

Четверо школьниц от 15 до 16 лет начали конфликт с младшими девушками из-за ревности – якобы парень одной агрессорки целовался со всеми тремя пострадавшими.

При этом буллерки требовали деньги – от двух тысяч гривен. Пострадавшим угрожали, что долг будет расти, если не перечислят деньги в назначенный срок. Затем девушек жестоко избили.

Школьниц избили другие девушки / видео с телеграма "Это Запорожье"

Трем из четырех школьниц, которые устроили драку на территории школы в Запорожье, сообщили о подозрении по статье о хулиганстве. Также двум девушкам сообщили о подозрении в вымогательстве.