Не давал сидеть в тиктоке: под Запорожьем школьница пыталась засудить отца

В Запорожье родители ограничили дочери доступ в интернет. Однако она обиделась и заявила на папу в полицию из-за "домашнего насилия".

Подробности инцидента

Конфликт произошел в поселке Приазовское Запорожской области. Девушка пожаловалась в полицию на отца, который отругал ее из-за того, что она вместо того, чтобы делать домашние задания, сидела в тиктоке.

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Дочь также написала заявление в полицию, что отец ее обматерил и угрожал ей. Правоохранители внесли это в протокол и суд был вынужден рассматривать обращение девушки.

На днях дело рассмотрел Приазовский районный суд. Во время заседания суда обвиняемый рассказал, что у него произошел конфликт с дочерью из-за учебы. Он увидел, что вместо уроков она проводит время в телефоне – в тиктоке.

На суде также выступила супруга обвиняемого. Она рассказала, что о конфликте между мужем и дочерью узнала уже постфактум, а на следующий день повела дочь к психологу.

Там девушка пожаловалась, что отец запретил ей играть в телефон, смотреть тикток, а также снимать видео. По словам матери девушки, родители сейчас ограничили ей доступ к интернету.

Девушка решила наказать отца за то, что он наказал ее, послушала посторонние советы в чате и позвонила в полицию.

Решение суда

Суд, изучив материалы дела, не увидел в действиях мужчины состава административного правонарушения и закрыл дело.

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