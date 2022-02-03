Решение студенты приняли 2 февраля. В сообщении указано, что объявление забастовки не означает прерывания учебного процесса.

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В то же время студенты могут не посещать пары.

Мы не прерываем учебный процесс, но во время проведения протестных акций студенты имеют право не посещать занятия. Мы призываем администрацию Могилянки обеспечить право студентов на протест!

– подчеркнули они.

Также студенты создали "забастовочный комитет по организации акций протеста против решения министра образования и науки Сергея Шкарлета". К нему присоединились представители органов студенческого самоуправления, представители преподавателей и работников университета.

Студенты Могилянки также анонсировали проведение акции протеста.

"Этим решением органы студенческого самоуправления выражают свое несогласие с решением Министерства образования. Мы поддерживаем право могилянцев самостоятельно выбирать своего президента", – отметили студенты.



Выборы президента в Киево-Могилянской академии / Фото Сергея Квита

Скандальные выборы в Могилянке

27 января состоялся второй тур голосования за нового президента Киево-Могилянской академии. В него прошли экс-министр образования и науки и экс-президент НаУКМА Сергей Квит и декан факультета экономических наук Александра Гуменная.

На сайте вуза 28 января обнародовали сообщение, что по результатам голосования Квит получил 235 голосов (52,80%), а Гуменная – 191 голос (42,92%).

Но во время голосования произошло нарушение – в помещение, где располагался избирательный участок, ворвались неизвестные люди в масках. Один ящик они облили зеленкой, а другую похитили. Впоследствии похищенный ящик нашли, бюллетени из него признали действительными.

– в помещение, где располагался избирательный участок, ворвались неизвестные люди в масках. Один ящик они облили зеленкой, а другую похитили. Впоследствии похищенный ящик нашли, бюллетени из него признали действительными. Однако МОН не признало результатов голосования и объявило новый конкурс на избрание главы вуза.

В то же время бывший заместитель министра образования Егор Стадный написал в фейсбуке, что МОН не может признавать выборы ректора несостоявшимися, потому что это не в полномочиях министерства . Он также напомнил, что выборы президента академии состоялись и Сергей Квит набрал на них более 50% голосов, а это по закону победа на выборах.

. Он также напомнил, что выборы президента академии состоялись и Сергей Квит набрал на них более 50% голосов, а это по закону победа на выборах. Глава парламента Руслан Стефанчук сообщил, что направил обращение к Сергею Шкарлету с требованием обосновать решение МОН об отказе признавать результаты выборов президента НаУКМА.

Добавим, что в сети запустили флешмоб в поддержку Сергея Квита с хештегом #savemohylyanka.



Сергей Квит победил в выборах президента / Фото с его фейсбук-страницы

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал решение Шкарлета незаконным.

Шкарлет, известный как министр-плагиатор, которого фальсификацией голосов нардепов назначили министром, незаконно отменил выборы ректора в Могилянке и решил не признавать победу Сергея Квита,

– написал он в фейсбуке.

Текст публикации студенческой коллегии НаУКМА:

Совместное заявление органов студенческого самоуправления НаУКМА от 2 февраля 2022 года. Конференция студентов в ответ на запрос студенческой коллегии НаУКМА поддержала объявление бессрочной студенческой забастовки.

Почему принято решение? Министерство образования и науки Украины превысило свои полномочия и не признало результаты выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Мы считаем приказ министерства о назначении нового конкурса на пост президента НаУКМА несоблюдением действующего законодательства, наступлением на университетскую автономию и обесцениванием академических свобод.

У министерства отсутствуют полномочия по признанию или непризнанию результатов голосования. Такие полномочия предоставлены Законом Украины "О высшем образовании" исключительно Организационному комитету выборов.

Что означает объявление забастовки в НаУКМА? Этим решением органы студенческого самоуправления выражают свое несогласие с решением министерства. Мы поддерживаем право могилянцев самостоятельно выбирать своего президента.

Мы не прерываем учебный процесс, но во время проведения протестных акций студенты имеют право не посещать занятия. Мы призываем администрацию НаУКМА обеспечить право студентов на протест!

Что такое забастовочный комитет НаУКМА? По инициативе студентов Могилянки создан забастовочный комитет по организации акций протеста против решения министра образования и науки Сергея Шкарлета.

К забастовочному комитету присоединились представители органов студенческого самоуправления, а именно Студенческой коллегии и Конференции студентов, руководители студенческих организаций, представители преподавателей и сотрудников университета. О времени и дате протеста будет сообщено завтра.