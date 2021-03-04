Безопасность и всестороннее развитие школьников: главные критерии качественного образования
Ключевым критерием качества образования в школе для директоров, учителей и учеников является овладение ключевыми компетенциями. Кроме того, важно и всестороннее развитие ученика и безопасность в школе.
Источник:Министерство образования и науки
Об этом говорится в исследовании "Мысли учителей, руководителей школ, образовательных экспертов, учеников и их родителей о качестве образования", проведенного Государственной службой качества образования.
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Главным приоритетом для учителей и учеников стало обеспечение школой всестороннего развития школьников. А для детей и родителей важен интерес обучения и профессиональные учителя.
К тому же, больше всего учеников (78%) критериям хорошей школы считают доброжелательные отношения между учениками и учителями, взаимоуважение, отсутствие буллинга/травли.
Критерии качественного образования в школах
Согласно опросу важнейших критерий, которые свидетельствуют о том, что школа предоставляет качественное образование, являются:
- овладение ключевыми компетенциями (это считают важным 81% директоров и 70% учащихся),
- овладение сквозными умениями (69,5% директоров),
- всестороннее развитие учащихся (78% директоров школ).
Зато родители в своих ответах главными критериями в первую очередь называют:
- интерес обучения (71%);
- всестороннее развитие (54%);
- компетентности (50%).
Ученики же основными критериями считают:
- компетентности (70%);
- интерес обучения (66%);
- высокие результаты ВНО (49%);
- всестороннее развитие (47%).
Интересно, что среди факторов, которые больше всего влияют на качество образования, самыми главными для всех являются:
- сотрудничество между участниками образовательного процесса;
- безопасная для детей среда (отсутствие буллинга/травли, дискриминации и т.д.);
Директора, учителя и родители считают, что за качество образования отвечают учителя, сами ученики и родители.
К слову, в Украине составили рейтинг лучших школ. Интересно, что к нему не попала ни одна сельская школа, а на первом месте уже 5 лет подряд – киевский лицей "Интеллект". Полный рейтинг школ – смотрите здесь.
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