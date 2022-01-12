Специалисты Ассоциации инновационного и цифрового образования назвали главные образовательные события в прошлом году. Так, строительством года считают начало создания Президентского университета.

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10 важнейших образовательных событий 2021 года

Норматив года

19 февраля Министерство образования и науки утвердило Типовую образовательную программу для 5 – 9 классов школ. На ее основе каждое учебное заведение может создавать собственную образовательную программу – так называемую модульную программу.

С 1 сентября 2022 года учащиеся, которые перейдут в 5 класс, будут учиться по новой образовательной программе – так предусматривает реформа Новой украинской школы.

Премьера года

С 30 апреля начала работу платформа дистанционного обучения Верховной Рады, которая стала основой системного обучения сотрудников Аппарата и Комитетов ВРУ, народных депутатов Украины и их помощников.

Аналогичные проекты успешно работают в парламентах ведущих стран мира, что значительно улучшает качество законотворческой деятельности и обеспечивает институционную память высшего законодательного органа власти.

Строительство года

В Украине началось строительство президентского университета. Соответствующее поручение подписал 31 мая Владимир Зеленский. По его словам, это заведение высшего образования, которое будет готовить людей будущего.

Предполагается, что образовательный процесс в Президентском университете будет строиться на основе подготовки профессионалов наивысшего уровня по таким направлениям, как:

информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект;

нанотехнологии;

аэрокосмические технологии;

новейшие энергетические технологии;

биотехнологии и науки о здоровье;

глобализация и международные коммуникации

Проект года

Более 50% украинцев работают не по специальности. Именно это стало причиной определения профориентации одним из основных приоритетов деятельности в 2021 году. Для этого МОН ввело Всеукраинский проект по профориентации и построению карьеры "Выбери профессию своей мечты", стартовавший 11 августа.

Теперь каждый ученик старших классов имеет возможность сформировать собственный "Паспорт способностей", чтобы сознательно выбрать профессию, в который он может быть успешным. Как итог, в Украине запустился эффективный "социальный лифт", соединяющий учебные заведения и работодателей.

Возможность года

20 августа Министерство культуры и информационной политики презентовало Национальную эко-систему изучения и тестирования уровня владения украинского языка "Моя мова", которая состоит из платформы-агрегатора всех действующих в Украине проектов по изучению украинского языка.

Мультимедийным курсом "Современный украинский язык", платформой обучения украинского языка для иностранцев и украинской диаспоры "Speak Ukraine", а также адаптивной системой тестирования уровня владения украинского языка за первые места воспользовалось более 50 тысяч человек.

Событие года

Более полумиллиона школьников стали участниками первого Всеукраинского урока по профориентации, который прошел в прямом эфире 12 октября. Данное мероприятие инициировало МОН совместно с Институтом модернизации содержания образования.

Своими историями успеха с молодежью поделились звезды: Евгений Клопотенко, входящий в топ-50 поваров мира и единственный Олимпийский Чемпион в Токио от Украины – Жан Беленюк.

Школы массово выкладывали фото и видео, как смотрели урок целыми классами по всей стране. Данное событие вошло в Национальную Книгу Рекордов как самый массовый урок в Украине.

Цифровизация года

Более 1 миллиона украинцев уже зарегистрировались на обучение в рамках Национального проекта по развитию цифровой грамотности "Дия. Цифровое образование" от Министерства цифровой трансформации Украины.

Проект действует с 2020 года и через три года планирует научить 6 млн украинцев цифровой грамотности.

Прорыв года

3 ноября Украина первой в мире получила от США лицензию на проведение Национальной олимпиады гениев Genius Olympiad Ukraine. Соответствующий контракт подписала 3 ноября в Вашингтоне Малая Академия наук Украины.

Genius Olympiad – это крупнейший международный конкурс научных проектов по охране окружающей среды и экологии, участие в котором ежегодно принимают более тысячи школьников из более чем 80 стран мира.

Потеря года

27 ноября в возрасте 48 лет ушла из жизни заместитель министра образования Любомира Мандзий. В сентябре 2019 года она была назначена на должность заместителя главы МОН.

С 25 марта по 25 июня 2020 года она исполняла обязанности министра образования и науки, в том числе, в труднейший период жесткого локдауна, который был введен в стране из-за пандемии COVID-19.

Привычка года

15 декабря первая леди Елена Зеленская и министр образования Сергей Шкарлет презентовали платформу о здоровом питании в школах "Знаем". Как заявила первая леди, цель кампании – больше, чем заменить школьное меню полезным и здоровым.

Задание-максимум – изменить пищевые привычки украинских семей. На платформе собрана полная информация для руководителей учебных заведений и учителей о ходе реформы и нормативов школьного питания, а также много полезной информации для учеников и родителей.