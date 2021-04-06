В оккупированном Крыму учительница литературы начала разжигать межнациональную рознь. Она заявила, что крымских татар в 1944 году депортировали, потому что они предатели.

Из-за такого высказывания учительницы по литературе Елены Руденко, которая работает в школе села Дачное Судакского района, вспыхнул скандал. О нем стало известно благодаря фейсбук-посту мамы 4-классницы Самиры Алиевой.

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Женщина рассказала, что ученикам 4 класса в школе дали задание подготовить рассказ о своих дедушках и бабушках, которые прошли Вторую мировую войну.

"Моя дочь рассказала историю нашего дедушки. Она объясняла одноклассникам и учителю, что ее прадед воевал на фронте, получил очень серьезное ранение и вернулся домой. По возвращении так случилось, что весь народ был депортирован, в частности были высланы из Крыма наши дедушка и бабушка", – сказала она.

По словам мамы, как только Самира Алиева закончила свой рассказ, учительница обратилась ко всему классу, где учится 9 крымскотатарских детей и 7 учеников славянской национальности.

Я вам сейчас расскажу, почему крымских татар выслали. Их выслали потому, что они были предателями, а их измена заключалась в том, что они помогали немцам, оккупантам захватить Крым,

– заявила учительница.

Алиева добавила, что ее дочь заметила осуждающие взгляды своих одноклассников, которые не были крымскими татарами.

"То же самое я узнала от одного из родителей нашего класса, их дочь пришла домой заплаканная. Наши дети получили травму психологическую и моральную. Все родители в нашем классе возмущены", – подчеркнула она.

Поэтому теперь родители требуют привлечь учительницу к ответственности, а "министерству образования" Крыма придать действиям педагога соответствующую оценку.

Что известно о депортации крымских татар?