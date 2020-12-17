Назначение Шкарлета, деньги на образование и обучение во время карантина: итоги недели
24 канал собрал важную информацию в сфере образования. В частности, о назначении Сергея Шкарлета на должность министра образования, деньги в бюджете-2021 на образование и о том, как будут учить школьников во время карантина. Читайте главные новости и события в украинском образовании на этой неделе – с 14 по 18 декабря.
Назначение Шкарлета министром образования
Верховная Рада поддержала назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. За соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов, сообщает 24 канал.
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Как депутаты голосовали за назначение Шкарлета:
- "Слуга народа" – 171;
- "Оппозиционная платформа – "За жизнь" – 20;
- "Партия "За майбутнє" – 12;
- "Доверие" – 16;
- Внефракционные – 7.
Но после голосования, когда Шкарлет принимал присягу, некоторые депутаты кричали "Позор". В то же время другие радовались за новоиспеченного министра образования.
Голосование за Шкарлета и его присяга с громкими криками "Позор!": видео
Добавим, что ранее образовательный комитет не поддержал назначение Шкарлета на должность главы МОН. По словам депутата Натальи Пипы, комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал его кандидатуру на должность министра образования и науки. "Комитет рекомендовал Верховной Раде определиться, поэтому ответ о назначении Шкарлета будет 17 декабря в зале парламента", – добавила она.
Научное сообщество Украины тоже выступало с призывом не назначать Шкарлета министром образования и науки. Они выступают против его кандидатуры, поскольку репутацию он имеет негативную.
Утверждение господина Шкарлета министром образования и науки будет сигнализировать для международного сообщества о поддержке плагиата и недобропорядочности в науке и образовании на государственном уровне и об опасности сворачивания реформ и возвращения к прошлому,
– написали ученые.
Обучение учащихся во время карантина (с 19 декабря)
Правительство вводит более строгий карантин из-за COVID-19 с 19 декабря по 28 февраля 2021 года. В частности, некоторые ограничения будут касаться и учебных заведений.
Так, на период действия карантина с 19 декабря запрещено:
- посещать учебные заведения группами более 20 человек, кроме садиков, школ, учреждений внешкольного образования;
- посещать учебные заведения учащимися, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% учащихся и персонала заведения;
- проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей.
В то же время, если классы будут праздновать новогодние праздники, то они должны происходить без гостей и родителей учеников.
В Украине будут действовать новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала
Кроме того, МОН рекомендует не проводить ученические Олимпиады на период карантина. Речь идет о втором и третьем этапах всеукраинских олимпиад по учебным предметам во время действия карантинных ограничений до марта 2021 года.
Однако Всеукраинские ученические конкурсы по школьным предметам и конкурса-защиты научно-исследовательских работ можно проводить, но только в заочной или дистанционной форме.
Обучение в учебных заведениях во время локдауна (8 – 24 января)
Обучение в школе
Из-за усиления карантинных мероприятий с 8 по 24 января 2021 года ученикам запрещено посещать школы. Так, МОН рекомендует при необходимости объявить на период локдауна дополнительные каникулы для школьников.
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Кроме того, в этот период можно организовать обучение в дистанционном формате. Так, к примеру, в Киеве решили, что школьники после зимних каникул (с 11 января) начнут обучение в онлайн-режиме.
Также для обучения советуют использовать платформу "Всеукраинская школа онлайн", которую запустили МОН и Минцифры. Детали и ссылки на платформу – здесь.
Обучение в вузе
В вузах обучение тоже должно проходить дистанционно или там могут ввести каникулы. В МОН отметили, что если в вузе сессия или учебная практика приходится на период локдауна, то они должны проходить исключительно в дистанционном режиме.
Какие услуги в сфере образования должны со следующего года предоставляться исключительно на украинском? С 16 января 2021 года все образовательные услуги должны предоставляться исключительно на украинском языке. В частности, детям в кружках и секциях должны преподавать на государственном языке.
Деньги на образование в бюджете-2021
15 декабря Верховная Рада приняла в целом закон О Государственном бюджете Украины на 2021 год. На сферу образования и науки предусмотрены расходы объемом 139,5 миллиарда гривен.
На что пойдут деньги из госбюджета – 2021 на образование:
- образовательная субвенция (увеличение зарплат педагогов) – 99,65 миллиарда гривен;
- субвенция на создание учебно-практических центров профессионального образования – 15 миллионов гривен;
- субвенция на предоставление государственной поддержки лицам с ООП – 5 миллионов гривен;
- субвенция на обеспечение развития "Новой украинской школы" – 1,42 миллиарда гривен (из них – 0,4 миллиарда на повышение квалификации педработников, 1,02 миллиарда на закупку средств обучения и оборудования;
- субвенция на реализацию программы "способная школа для лучших результатов" – 1 миллиард гривен.
- новая субвенция в объеме 1 миллиард гривен на мероприятия, направленные на борьбу с COVID-19 и ее последствиями во время обучения в школах.
Кроме того, государственные расходы МОН на 2021 год составляют 35,8 миллиардов гривен, в частности:
- подготовка кадров учреждениями высшего образования – 20,95 миллиарда гривен;
- подготовка кадров учреждениями профессионального образования – 4,65 миллиарда гривен;
- выплаты академических стипендий – 3,94 миллиарда гривен;
- научная и научно-техническая деятельность ЗВО и научных учреждений – 824,8 миллиона гривен;
- Фонд развития учреждений высшего и профессионального образования – 250 миллионов гривен, которые будут направлены на обеспечение проведения мероприятий по пожарной безопасности в помещениях учебных корпусов и общежитий;
- обеспечение деятельности Национального фонда исследований, грантовая поддержка научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок – 732,8 миллиона гривен;
- поддержка приоритетных направлений научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок в учреждениях высшего образования – 100 миллионов гривен;
- выполнение обязательств Украины в сфере международного научно-технического и образовательного сотрудничества, участие в рамочной программе Европейского Союза по исследованиям и инновациям – 326,9 миллиона гривен;
- издание, приобретение и доставка учебников и пособий – 574,2 миллиона гривен;
- разработка, проведение экспертизы, приобретение, сопровождение и размещение в информационно-телекоммуникационных системах дистанционных курсов для соискателей полного общего среднего образования и педагогических работников – 18,5 миллиона гривен;
- финансирование пяти государственных инвестиционных проектов – 328,9 миллиона гривен, из которых три переходные и два новых;
- приобретение оборудования для лабораторий, учебных мастерских и экспозиций научно-образовательного пространства Музея науки в Киеве (экспозиции "Математика") – 54 миллиона гривен.
Депутаты заверили, что на образование денег в бюджете-2021 не добавили, но Верховная Рада приняла решение о перераспределении средств на финансирование образования и науки. Детали – читайте здесь.
Зарплаты и сертификация учителей
Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что зарплата начинающего учителя в Украине сейчас составляет около 7,5 тысячи гривен. Однако после повышения зарплат в 2021 году она увеличится на две тысячи и составит 9,5 тысячи гривен.
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В то же время учитель высшей категории в среднем получает сейчас 10 600 гривен, а после повышения он будет получать более 13 тысяч гривен.
Что известно о повышении зарплат учителей? Зарплата педагогов в 2021 году должна быть повышена. Так, с января следующего года размеры ставок зарплаты учителей увеличатся на 20%, а с июля – еще на 8,3%. В то же время в МОН отметили, что педагоги с сентября этого года уже получили увеличенную зарплату на 5,8%.
Зарплаты учителей в 2021 году / Инфографика МОН
Также в следующем году педагоги, которые успешно пройдут сертификацию, получат 20% надбавки к зарплате. Участие смогут принять около двух тысяч учителей начальных классов.
Регистрация для прохождения сертификации продлится с 18 по 31 января 2021 года. Добавим, что сертификация состоит из трех этапов:
- независимого тестирования участников сертификации;
- самооценка участниками сертификации собственного педагогического мастерства;
- изучение практического опыта работы участников сертификации.
Больше деталей о сертификации учителей – читайте по ссылке.
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Так, без всякой ошибки есть только одно письмо – от нашей радиослушательницы Гоянюк Х, которая писала радиодиктант в двенадцатый раз. По образованию женщина врач-бактериолог, ей 74 года, живет во Львове. Лишь с одной ошибкой написала радиодиктант Анна. С двумя ошибками – пришло 15 писем. Это тоже победители. Имена всех победителей – читайте здесь.
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В Одессе полиция получила анонимное сообщение о заминировании школы. Впоследствии выяснилось, что ее "заминировала" 6-летняя первоклассница, а все для того, чтобы быстрее закончились уроки и пойти домой играть с котом.
Зато из школы пришлось эвакуировать около 440 человек. Полицейские попросили девочку больше не вызывать в шутку полицию или врачей. За нее придется понести наказание ее родителям.
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Ученики с Волыни первыми поздравили Зеленского с праздниками
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