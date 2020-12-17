24 канал собрал важную информацию в сфере образования. В частности, о назначении Сергея Шкарлета на должность министра образования, деньги в бюджете-2021 на образование и о том, как будут учить школьников во время карантина. Читайте главные новости и события в украинском образовании на этой неделе – с 14 по 18 декабря.

Назначение Шкарлета министром образования

Верховная Рада поддержала назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. За соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов, сообщает 24 канал.

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Как депутаты голосовали за назначение Шкарлета:

"Слуга народа" – 171;

"Оппозиционная платформа – "За жизнь" – 20;

"Партия "За майбутнє" – 12;

"Доверие" – 16;

Внефракционные – 7.

Но после голосования, когда Шкарлет принимал присягу, некоторые депутаты кричали "Позор". В то же время другие радовались за новоиспеченного министра образования.

Голосование за Шкарлета и его присяга с громкими криками "Позор!": видео

Добавим, что ранее образовательный комитет не поддержал назначение Шкарлета на должность главы МОН. По словам депутата Натальи Пипы, комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал его кандидатуру на должность министра образования и науки. "Комитет рекомендовал Верховной Раде определиться, поэтому ответ о назначении Шкарлета будет 17 декабря в зале парламента", – добавила она.

Научное сообщество Украины тоже выступало с призывом не назначать Шкарлета министром образования и науки. Они выступают против его кандидатуры, поскольку репутацию он имеет негативную.

Утверждение господина Шкарлета министром образования и науки будет сигнализировать для международного сообщества о поддержке плагиата и недобропорядочности в науке и образовании на государственном уровне и об опасности сворачивания реформ и возвращения к прошлому,

– написали ученые.

Обучение учащихся во время карантина (с 19 декабря)

Правительство вводит более строгий карантин из-за COVID-19 с 19 декабря по 28 февраля 2021 года. В частности, некоторые ограничения будут касаться и учебных заведений.

Так, на период действия карантина с 19 декабря запрещено:

посещать учебные заведения группами более 20 человек, кроме садиков, школ, учреждений внешкольного образования;

посещать учебные заведения учащимися, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% учащихся и персонала заведения;

проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей.

В то же время, если классы будут праздновать новогодние праздники, то они должны происходить без гостей и родителей учеников.

В Украине будут действовать новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

Кроме того, МОН рекомендует не проводить ученические Олимпиады на период карантина. Речь идет о втором и третьем этапах всеукраинских олимпиад по учебным предметам во время действия карантинных ограничений до марта 2021 года.

Однако Всеукраинские ученические конкурсы по школьным предметам и конкурса-защиты научно-исследовательских работ можно проводить, но только в заочной или дистанционной форме.

Коронавирус в школах Киева. По состоянию на 16 декабря в городе закрыты на карантин три школы. Всего в столице COVID-19 обнаружили у 1014 учеников и более 780 учителей. Кличко добавил, что также обострилось сезонное заболевание гриппом и ОРВИ.

Обучение в учебных заведениях во время локдауна (8 – 24 января)

Обучение в школе

Из-за усиления карантинных мероприятий с 8 по 24 января 2021 года ученикам запрещено посещать школы. Так, МОН рекомендует при необходимости объявить на период локдауна дополнительные каникулы для школьников.

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Кроме того, в этот период можно организовать обучение в дистанционном формате. Так, к примеру, в Киеве решили, что школьники после зимних каникул (с 11 января) начнут обучение в онлайн-режиме.

Также для обучения советуют использовать платформу "Всеукраинская школа онлайн", которую запустили МОН и Минцифры. Детали и ссылки на платформу – здесь.

Обучение в вузе

В вузах обучение тоже должно проходить дистанционно или там могут ввести каникулы. В МОН отметили, что если в вузе сессия или учебная практика приходится на период локдауна, то они должны проходить исключительно в дистанционном режиме.

Какие услуги в сфере образования должны со следующего года предоставляться исключительно на украинском? С 16 января 2021 года все образовательные услуги должны предоставляться исключительно на украинском языке. В частности, детям в кружках и секциях должны преподавать на государственном языке.

Деньги на образование в бюджете-2021

15 декабря Верховная Рада приняла в целом закон О Государственном бюджете Украины на 2021 год. На сферу образования и науки предусмотрены расходы объемом 139,5 миллиарда гривен.

На что пойдут деньги из госбюджета – 2021 на образование:

образовательная субвенция (увеличение зарплат педагогов) – 99,65 миллиарда гривен;

субвенция на создание учебно-практических центров профессионального образования – 15 миллионов гривен;

субвенция на предоставление государственной поддержки лицам с ООП – 5 миллионов гривен;

субвенция на обеспечение развития "Новой украинской школы" – 1,42 миллиарда гривен (из них – 0,4 миллиарда на повышение квалификации педработников, 1,02 миллиарда на закупку средств обучения и оборудования;

субвенция на реализацию программы "способная школа для лучших результатов" – 1 миллиард гривен.

новая субвенция в объеме 1 миллиард гривен на мероприятия, направленные на борьбу с COVID-19 и ее последствиями во время обучения в школах.

Кроме того, государственные расходы МОН на 2021 год составляют 35,8 миллиардов гривен, в частности:

подготовка кадров учреждениями высшего образования – 20,95 миллиарда гривен;

учреждениями высшего образования – 20,95 миллиарда гривен; подготовка кадров учреждениями профессионального образования – 4,65 миллиарда гривен;

учреждениями профессионального образования – 4,65 миллиарда гривен; выплаты академических стипендий – 3,94 миллиарда гривен;

– 3,94 миллиарда гривен; научная и научно-техническая деятельность ЗВО и научных учреждений – 824,8 миллиона гривен;

и научных учреждений – 824,8 миллиона гривен; Фонд развития учреждений высшего и профессионального образования – 250 миллионов гривен, которые будут направлены на обеспечение проведения мероприятий по пожарной безопасности в помещениях учебных корпусов и общежитий;

и профессионального образования – 250 миллионов гривен, которые будут направлены на обеспечение проведения мероприятий по пожарной безопасности в помещениях учебных корпусов и общежитий; обеспечение деятельности Национального фонда исследований , грантовая поддержка научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок – 732,8 миллиона гривен;

, грантовая поддержка научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок – 732,8 миллиона гривен; поддержка приоритетных направлений научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок в учреждениях высшего образования – 100 миллионов гривен;

и научно-технических (экспериментальных) разработок в учреждениях высшего образования – 100 миллионов гривен; выполнение обязательств Украины в сфере международного научно-технического и образовательного сотрудничества, участие в рамочной программе Европейского Союза по исследованиям и инновациям – 326,9 миллиона гривен;

и образовательного сотрудничества, участие в рамочной программе Европейского Союза по исследованиям и инновациям – 326,9 миллиона гривен; издание, приобретение и доставка учебников и пособий – 574,2 миллиона гривен;

– 574,2 миллиона гривен; разработка, проведение экспертизы, приобретение, сопровождение и размещение в информационно-телекоммуникационных системах дистанционных курсов для соискателей полного общего среднего образования и педагогических работников – 18,5 миллиона гривен;

для соискателей полного общего среднего образования и педагогических работников – 18,5 миллиона гривен; финансирование пяти государственных инвестиционных проектов – 328,9 миллиона гривен, из которых три переходные и два новых;

– 328,9 миллиона гривен, из которых три переходные и два новых; приобретение оборудования для лабораторий, учебных мастерских и экспозиций научно-образовательного пространства Музея науки в Киеве (экспозиции "Математика") – 54 миллиона гривен.

Депутаты заверили, что на образование денег в бюджете-2021 не добавили, но Верховная Рада приняла решение о перераспределении средств на финансирование образования и науки. Детали – читайте здесь.

Зарплаты и сертификация учителей

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что зарплата начинающего учителя в Украине сейчас составляет около 7,5 тысячи гривен. Однако после повышения зарплат в 2021 году она увеличится на две тысячи и составит 9,5 тысячи гривен.

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В то же время учитель высшей категории в среднем получает сейчас 10 600 гривен, а после повышения он будет получать более 13 тысяч гривен.

Что известно о повышении зарплат учителей? Зарплата педагогов в 2021 году должна быть повышена. Так, с января следующего года размеры ставок зарплаты учителей увеличатся на 20%, а с июля – еще на 8,3%. В то же время в МОН отметили, что педагоги с сентября этого года уже получили увеличенную зарплату на 5,8%.

Зарплаты учителей в 2021 году / Инфографика МОН

Также в следующем году педагоги, которые успешно пройдут сертификацию, получат 20% надбавки к зарплате. Участие смогут принять около двух тысяч учителей начальных классов.

Регистрация для прохождения сертификации продлится с 18 по 31 января 2021 года. Добавим, что сертификация состоит из трех этапов:

независимого тестирования участников сертификации;

самооценка участниками сертификации собственного педагогического мастерства;

изучение практического опыта работы участников сертификации.

Больше деталей о сертификации учителей – читайте по ссылке.

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