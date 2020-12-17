Сергея Шкарлета 17 декабря назначили на должность министра образования и науки Украины. За это назначение проголосовали 226 народных депутатов. Однако в партии "Голос" заверили, что было зафиксировано кнопкодавство.

Нардепы будут регистрировать заявление на увольнение Шкарлета. Об этом в эфире 24 канала рассказала нардеп от партии "Голос" Наталья Пипа.

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"Несколько фракций, которые не голосовали, нашли кнопкодавство. В частности, господина Суркиса (Григорий Суркис от партии ОПЗЖ – 24 канал) вообще не было в Раде, а его карточка проголосовала за Шкарлета", – сказала Пипа.

Она предположила, что такой факт мог быть не одним.

Мы будем доказывать кнопкодавство и завтра мы можем увидеть, что Сергей Шкарлет не будет министром образования. Будем регистрировать заявление на увольнение,

– заверила нардеп.

По ее словам, если не получится доказать кнопкодавство – не все для Шкарлета сложится хорошо, ведь еще ни один министр образования не принимал присягу под крики "ганьба". "Это также показатель, что ему недолго придется работать. Если бы он был действительно хорошим министром – он бы не разделил зал и общество, а объединил", – добавила Пипа.

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Почему "Голос" против Шкарлета

Пипа отметила, что 6 месяцев работы Шкарлета в должности врио министра образования в "Голосе" не увидели никаких результатов. "Нет повышения зарплаты учителям, есть только увеличение относительно минималки. Не было подготовки к 1 сентября в условиях пандемии. Выделено 0 гривен на школы", – отметила нардеп.

Мы видим, что он хочет вернуть старые схемы в высшем образовании, когда научную степень или научные работы можно было купить. В конце концов, это ему знакомо,

– подытожила Пипа.

Пипа подчеркнула, что она с коллегами не видела ни профессионализма, ни порядочности в действиях Шкарлета, а потому "Голос" голосовал против.

Как депутаты голосовали за назначение Шкарлета

"Слуга народа" – 171;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 20;

"Партия "За майбутнє" – 12;

"Доверие" – 16;

Внефракционные – 7;

Назначение Шкарлета: что известно