Сергей Шкарлет заявил, что ОАСК принял решение о незаконности действий из Нацагентства по обеспечению качества высшего образования по поиску плагиата в работах министра. На это в НАОКВО ответили, что обжалуют решение в суде.

Решение ОАСК относительно плагиата Шкарлета

Ранее Сергей Шкарлет в своем телеграмме написал, что Окружной административный суд Киева принял решение о незаконности действий НАОКВО по поиску плагиата в работах министра.

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"По моему иску одобрено решение о незаконности действий Комитета по вопросам этики. ОАСК признал противоправными действия НАОКВО по поиску плагиата в моих научных работах. Как и обещал, в судебном порядке я защитил свое имя как ученого, который никогда не занимался плагиатом", – написал Шкарлет.

Напомним! Еще несколько месяцев назад Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования обнаружило плагиат в четырех работах Сергея Шкарлета. Это признали и иностранные эксперты. Но с выводом НАОКВО министр образования не согласился и подал в суд на Нацагентство.

Как на это отреагировали в НАОКВО

В Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования заявили, что будут обжаловать решение ОАСК.

Речь идет, во-первых, о решении суда первой инстанции, которое не вступит в силу, если мы обратимся в апелляционную инстанцию. А мы будем обращаться. А, во-вторых, это решение никто не видел. Как мы можем комментировать решение, которое никто не видел,

– ответил председатель НАОКВО Сергей Квит.

По его словам, решение суда неопубликованное. И он не знает, откуда министр образования узнал об этом решении. "Мы имеем только официальные отношения с судами. И мы не знаем решений, которые они собираются выносить", – добавил чиновник.

К слову, Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки 17 декабря 2020 года. Однако партия "Голос" заявила, что заметили кнопкодавство во время голосования. К примеру, голос Суркиса за Шкарлета засчитали, хотя самого нардепа не было в Совете.