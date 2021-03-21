Фейковые обещания кредитов под 0 процентов и ночные звонки с требованием вернуть задолженность скоро будут запрещены на законодательном уровне. Верховная Рада уже осенью может принять законопроект по регулированию работы коллекторских компаний.

Документ вводит несколько требований и запретов на взаимодействие коллекторов с должниками, а также устанавливает ответственность за их нарушение. Об этом рассказала первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова в эфире одного из украинских телеканалов.

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Роль Национального банка Украины

Законопроект расширяет полномочия НБУ, в частности государственное учреждение само сможет принимать решения о зачислении компаний и предприятий в список коллекторских компаний.

Кроме этого, законодательно будет дано определение термина "коллекторская компания", а Национальный банк Украины самостоятельно будет осуществлять регистрацию таких учреждений.

Новые требования к коллекторам

После принятия нового закона на коллекторов ждет ряд новых требований, в частности будет запрещено:

звонить должнику с 20:00 до 8:00 более двух раз в день ;

; сообщать о долге третьим лицам;

требовать оплатить задолженность у родственников заемщика.

Кроме этого, кредитные и коллекторские компании должны будут соблюдать правила этического поведения с должниками, которые разработает НБУ.

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Законопроект обяжет компании корректно подавать рекламу, в частности по займам под 0 процентов, в которых не упоминается о скрытых комиссиях.

Люди не привыкли вычитывать договора и сопоставлять цифры. Со временем эта проблема у нас исчезнет, ведь мы будем не только продолжать реформирование финансового сектора, но и будем повышать финансовую грамотность граждан,

– отмечает Екатерина Рожкова.

Когда примут новый закон

В первом чтении законопроект поддержали почти все депутаты, и сейчас документ дорабатывается в комитетах Верховной Рады. В НБУ ожидают, что проект утвердят в начале осени этого года.

Добавим, что согласно отчету НБУ, в 2020 году было зафиксировано 2169 обращений по коллекторской деятельности небанковских финансовых учреждений и 163 обращения по банкам. Обычно таких заявлений ежемесячно поступало около 500.