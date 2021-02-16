Сергій Шкарлет вимагає видалити публікації, у яких науковці дослідили його роботи на наявність плагіату. Через свого адвоката міністр освіти та науки чинить тиск на науковців.

Мова йде про матеріали сайту "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях", де раніше опублікували розслідування.

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Що відомо про тиск Шкарлета на науковців

Через свого адвоката міністр освіти вимагає, аби публікації про плагіат у його роботах видалили.

Причина вимоги – "публікації на сайті містять розголошення (поширення) персональних даних Шкарлета та фото, на яких він зображений".

Про це стверджує представник Шкарлета, адвокат Олександр Радченко у листі, який є в розпорядженні видання.



Лист адвоката Шкарлета / Фото "Української правди. Життя"



Міністр хоче, аби дані про плагіат у його роботах видалили / Фото "Української правди. Життя"

Яка позиція вчених

Науковці запевняють, що жодних порушень у публікаціях не було, вся інформація, яку вони використали, – публічна.

Через це вчені виступили із заявою, в якій стверджують про утиски свободи слова. Вони прагнуть звернути влади на проблему академічної недоброчесності.

Одна із підписантів заяви, докторка медичних наук, член-кореспондент НАМН України Світлана Арбузова зазначила, що особливе обурення науковців викликали дії зі сторони осіб, яких викрили у плагіаті, – вони вимагають видалити всю інформацію про їхні вчинки.

І це роблять не тільки співробітники Чернігівського університету, але й керівник патронатної служби МОН Сергій Захарін та міністр Сергій Шкарлет через свого адвоката. І це вже дуже серйозно, бо відображає ставлення до академічної доброчесності не тільки окремих осіб, а й керівництва МОН,

– наголосила Арбузова.

Заяву підписали доктори та кандидати наук, професори, академіки та члени-кореспонденти Національної академії наук та Національної академії медичних наук України – загалом 42 науковці.



Заяву підписали 42 науковці / Фото "Української правди. Життя"

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Довідка. У 3 роботах Шкарлета знайшли плагіат. Це офіційно підтвердило Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Науковці, які зробили аналіз статті для докторської дисертації Шкарлета, виявили, що збіги з працями інших науковців становлять 87,4%.

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