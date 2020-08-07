Во Львове начали образовательный проект "Наука идет к тебе". Это научная выставка и лаборатория, где дети смогут испытать различные научные феномены. Также она будет действовать в городских парках и скверах.

Во львовском парке "Левандовка" дети могут испытать первые экспонаты. Школьники получат знания по биологии: они будут изучать строение тела человека на специальном манекене. Подробнее об этом читайте в материале журналистов 24 канала.

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Дети говорят, что им очень нравится, когда можно исследовать все своими руками. На практике они могут испытать Магдебургский эксперимент, демонстрирующий силу давления воздуха.

"Так учиться гораздо интереснее, потому что это – эксперименты, это практика, а не обычное устное усвоение информации", – рассказывают школьники.

Учителя соглашаются с учениками, потому что такая странствующая научная лаборатория – залог качественного изучения чего-то нового. Они уверены, что так дети смогут научиться различать физические и химические явления в повседневной жизни.

Теория, вместе с такой практикой, – это прекрасная идея для обучения детей. Однако нельзя учиться только таким путем, ведь задачи вы здесь не решаете,

– отметила учительница физики Галина Коваль.

О такой научной лаборатории в школах Львова знают уже 2 года. Сейчас она насчитывает примерно 20 экспонатов. В парках и скверах города ее решили презентовать во время карантина и летних каникул. Однако в таком формате показать могут не все экспонаты. Организаторы выбрали только те приборы, которые являются абсолютно безопасными для использования на улице и не нуждаются в электрической энергии.

Директор института стратегии культуры Юлия Хомчин сообщила, что научная лаборатория имеет 2 части:

физико-механическую;

художественно-культурную.

Однако организаторы хотят купить еще и третью часть выставки – математическую.

Справка. Левандовский парк будет работать с 5 по 7 августа. В целом организаторы хотят объехать все районы города.



Школьники могут получить знания по биологии / city-adm.lviv.ua