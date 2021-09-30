Научные эксперименты украинских школьников будут тестировать в космосе, – МОН

В Министерстве образования и науки сообщили, что весь мир узнает о молодых украинских ученых. Ведь отныне научные эксперименты наших школьников смогут попасть на Международную космическую станцию на орбите Земли.

Свои эксперименты могут отправить ученики 5 – 11 классов благодаря инициативе Малой академии наук при поддержке МОН и Посольства Украины в США. 30 сентября в Вашингтоне в подписали Соглашение об участии Украины в программе Миссии 16 МКС.

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Шкарлет подчеркнул, что он гордится тем, что юные украинские ученые имеют возможность реализовывать свои инновационные идеи на международном уровне.

Желаю нашим исследователям впечатляющих и неизвестных ранее открытий в космосе,

– написал он.

Что украинским школьникам дает это соглашение

В соответствии с соглашением, в этом году Украина впервые примет участие в американской программе по развитию научного и STEM-образования. Работы школьников будут отправлять и тестировать на Международной космической станции, а сами участники увидят запуск ракеты Falcon 9.



Подписание соглашения об участии Украины в программе Миссии 16 МКС / Фото МАН

В результате 2-этапного конкурсного отбора 2 команды смогут отправить свои эксперименты на космическую станцию, где дальше ними будут управлять астронавты.

Запуск будет происходить на космическом корабле SpaceX Dragon на вершине ракеты Falcon 9. Участники команд-победителей смогут наблюдать за отлетом ракеты на исторической площадке 39A космического центра Кеннеди НАСА.

Команды детей получат мини-лаборатории и смогут предложить идеи для исследований в условиях микрогравитации на орбите нашей планеты. А учителя, которые будут работать с юными исследователями, пройдут профессиональное обучение от экспертов программы в Вашингтоне.

Международная космическая станция (МКС) – это пилотируемая космическая станция на орбите Земли, созданная для научных исследований в космосе.

К слову, украинские школьники могут получить стипендию от программы FLEX. Она позволяет путешествовать в США, учиться в американской школе в течение учебного года и проживать в американской семье. Как подать заявку – читайте в статье.