Не нужно становиться экспертом в этой области – достаточно изучить несколько важных терминов и понятий. К счастью, возможностей это сделать сегодня есть немало. Предлагаем вашему вниманию несколько бесплатных курсов с финансовой грамоты, эффективность которых проверена мировым опытом.

Интересно Приложения, книги, видео: полезные ресурсы для владельцев малого и среднего бизнеса

Курс от ведущей социальной сети по поиску и установлении деловых контактов LinkedIn "Основы финансов, которые должен знать каждый" является прекрасным первым шагом в повышении уровня финансовой грамоты. Обучение займет немного больше, чем один час, и расскажет о главном в таких понятиях:

банковские системы;

кредитный рейтинг;

фондовый рынок;

страхование;

пенсионные накопления.

Образовательная платформа от LinkedIn имеет бесплатную пробную версию в течение 30 дней, поэтому вы можете успеть пройти еще ряд интересных курсов. Через месяц, если не отменить подписку, стоимость составит 29,99 долларов.

Это краткий учебный курс в области финансов, который длится от 6 до 10 часов. Сайт выглядит несколько непрофессионально, однако информационное содержимое действительно стоит внимания. На платформе освещают следующие темы:

бюджетирование;

долги;

планирование выхода на пенсию.

На тему Накопительные финансовые программы: здоровье и будущее, которые можно купить за деньги

Известная образовательная онлайн-платформа Coursera предлагает бесплатный курс для молодежи, в котором освещены темы финансовых целей, бюджетирования, кредитов, сбережений и инвестиций. Курс рассчитан на 4 недели и состоит из нескольких отдельных модулей.

Этот шестинедельный курс Мичиганского университета разработан с целью научить людей принимать правильные финансовые решения. Он поможет вам научиться анализировать финансовые сделки, понимать рынок недвижимости и налоги.

Бесплатный курс, разработанный Йельским университетом, поможет подробнее разобраться в ряде макроэкономических тем. Ценные бумаги, облигации и акции, фондовые рынки, ипотека, – все это и другое в курсе объясняют простыми словами.