Не нужно становиться экспертом в этой области – достаточно изучить несколько важных терминов и понятий. К счастью, возможностей это сделать сегодня есть немало. Предлагаем вашему вниманию несколько бесплатных курсов с финансовой грамоты, эффективность которых проверена мировым опытом.
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Основы финансов, которые должен знать каждый
Курс от ведущей социальной сети по поиску и установлении деловых контактов LinkedIn "Основы финансов, которые должен знать каждый" является прекрасным первым шагом в повышении уровня финансовой грамоты. Обучение займет немного больше, чем один час, и расскажет о главном в таких понятиях:
- банковские системы;
- кредитный рейтинг;
- фондовый рынок;
- страхование;
- пенсионные накопления.
Образовательная платформа от LinkedIn имеет бесплатную пробную версию в течение 30 дней, поэтому вы можете успеть пройти еще ряд интересных курсов. Через месяц, если не отменить подписку, стоимость составит 29,99 долларов.
Финансовая грамотность от ресурса Alison
Это краткий учебный курс в области финансов, который длится от 6 до 10 часов. Сайт выглядит несколько непрофессионально, однако информационное содержимое действительно стоит внимания. На платформе освещают следующие темы:
- бюджетирование;
- долги;
- планирование выхода на пенсию.
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Финансовое планирование для молодежи
Известная образовательная онлайн-платформа Coursera предлагает бесплатный курс для молодежи, в котором освещены темы финансовых целей, бюджетирования, кредитов, сбережений и инвестиций. Курс рассчитан на 4 недели и состоит из нескольких отдельных модулей.
Финансы для каждого: умные инструменты для принятия решений
Этот шестинедельный курс Мичиганского университета разработан с целью научить людей принимать правильные финансовые решения. Он поможет вам научиться анализировать финансовые сделки, понимать рынок недвижимости и налоги.
Финансовые рынки
Бесплатный курс, разработанный Йельским университетом, поможет подробнее разобраться в ряде макроэкономических тем. Ценные бумаги, облигации и акции, фондовые рынки, ипотека, – все это и другое в курсе объясняют простыми словами.