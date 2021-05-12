Спикер является консультантом Международного центра психологии и здорового мышления Positum Systems. Тренинг состоится в рамках проекта "Мечтаем и действуем", финансовой поддержкой которого занимается Агентство США по международному развитию (USAID).
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О чем будут говорить на тренинге
Слушатели смогут детально разобраться в таких вопросах на тему денег:
- как правильно экономить и инвестировать средства;
- как эффективно управлять деньгами;
- какие существуют методы финансовых накоплений.
Организаторами мероприятия являются, в частности, Career Hub и центр "Развитие корпоративной социальной ответственности". Участники тренинга узнают больше о деятельности и возможностях развития собственных навыков в проектах этих организаций. Одним из партнеров мероприятия является Министерство молодежи и спорта Украины.
Бесплатно зарегистрироваться на тренинг можно по ссылке, заполнив анкету, а мероприятие будет проводиться на платформе Zoom и продлится 2,5 часа – с 16:00 до 18:30, в четверг 13 мая.